Queen Elizabeth: Diese Speise wollte sie nie - Kate und William lieben sie

Copyright-Hinweis öffnen/schließenImmer wieder gibt Darren McGrady , der frühere Koch der im Jahr 2022 verstorbenen britischen Monarchin Elizabeth II. kleine Einblicke in die Palastküche. Dem Kulinarik-Experten zufolge habe die Queen etwa "nie" Pizza gegessen. In einem Gespräch mit dem Promiportal Us Weekly verriet er einst: "Ich habe erst angefangen, Pizza zu backen, als ich zum Kensington Palace wechselte". Prinz William wohnte in seiner Kinderheit und zeitweise auch mit Ehefrau Kate dort. Pizza habe er dann "ständig für William" zubereitet.Copyright-Hinweis öffnen/schließenx

McGrady plauderte auch schon Details über Williams Mutter Diana, die ihm und Bruder Harry auch mal Hamburger erlaubte, aus. Diana habe sich auch mal kurzfristig entschieden, mit ihren Söhnen außer Haus zu speisen, so McGrady. Im Interview mit Heart Bingo, aus dem das Magazin Marie Claire zitierte, erzählte er einmal: "Eines Tages war ich gerade dabei, das Essen vorzubereiten, als die Prinzessin hereinkam und sagte: 'Sag das Mittagessen heute ab. Ich gehe mit ihnen aus.' Ich fragte: 'Wohin gehen Sie?' und sie sagte: 'McDonald's.'" McGrady habe versucht, sie umzustimmen und eingeworfen: "Ich kann Burger besser als McDonald's." Doch Diana blieb dabei. "Sie sagte: 'Das weiß ich Darren, aber sie wollen die Spielsachen im Happy Meal.'" Hin und wieder hätte es unterschiedliches Fast Food gegeben, "wie bei normale Familien mit Kindern", so McGrady.