Queen Elizabeth: Diese Speise wollte sie nie - Kate und William lieben sie
Immer wieder gibt Darren McGrady, der frühere Koch der im Jahr 2022 verstorbenen britischen Monarchin Elizabeth II. kleine Einblicke in die Palastküche. Dem Kulinarik-Experten zufolge habe die Queen etwa "nie" Pizza gegessen. In einem Gespräch mit dem Promiportal Us Weekly verriet er einst: "Ich habe erst angefangen, Pizza zu backen, als ich zum Kensington Palace wechselte". Prinz William wohnte in seiner Kinderheit und zeitweise auch mit Ehefrau Kate dort. Pizza habe er dann "ständig für William" zubereitet.
Pizzafans im Palast
Auch Prinzessin Kate weiß die bei Kindern beliebte Speise zu schätzen. "Ich genieße es wirklich, mit George und Charlotte Pizzateig zuzubereiten, weil sie es mögen, sich die Hände schmutzig zu machen", hatte die künftige Königin Kate dem Magazin Marie Claire zufolge im Jahr 2018 am Rande eines offiziellen Termins verraten.
McGrady plauderte auch schon Details über Williams Mutter Diana, die ihm und Bruder Harry auch mal Hamburger erlaubte, aus. Diana habe sich auch mal kurzfristig entschieden, mit ihren Söhnen außer Haus zu speisen, so McGrady. Im Interview mit Heart Bingo, aus dem das Magazin Marie Claire zitierte, erzählte er einmal: "Eines Tages war ich gerade dabei, das Essen vorzubereiten, als die Prinzessin hereinkam und sagte: 'Sag das Mittagessen heute ab. Ich gehe mit ihnen aus.' Ich fragte: 'Wohin gehen Sie?' und sie sagte: 'McDonald's.'" McGrady habe versucht, sie umzustimmen und eingeworfen: "Ich kann Burger besser als McDonald's." Doch Diana blieb dabei. "Sie sagte: 'Das weiß ich Darren, aber sie wollen die Spielsachen im Happy Meal.'" Hin und wieder hätte es unterschiedliches Fast Food gegeben, "wie bei normale Familien mit Kindern", so McGrady.
Prinzessin Diana ist am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren gestorben, als ihr Wagen auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Tunnel zerschellte. William war damals 15, Bruder Harry zwölf Jahre alt. Ihre beiden Söhne, die das tragische Schicksal ihrer Mutter jahrelang zusammengeschweißt zu haben schien, haben sich inzwischen entfremdet.
