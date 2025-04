Prinzessin Lilibet bekam kurz vor Ostern von Papa Harry ein besonderes Geschenk

Der britische Prinz Harry hat sich bei einer Reise in die Ukraine in der vergangenen Woche mit Kriegsverwundeten getroffen. "Heute hat Prinz Harry, der Herzog von Sussex, das Superhumans Center im ukrainischen Lwiw besucht", teilte das Büro des Prinzen am Donnerstag mit. Die Einrichtung stellt Betroffenen des russischen Angriffskriegs demnach Prothesen, Rehabilitation, wiederherstellende Chirurgie und psychologische Hilfe zur Verfügung. In dem Zentrum würden Soldaten und Zivilisten behandelt.