Prinzessin Kates "royal Blowout" nachmachen: Darauf kommt es bei der Frisur an

Catherine Middleton, wie die künftige britische Königin mit bürgerlichem Namen heißt, hat sich bei den Briten und Britinnen längst den Ruf einer pflichtbewussten, stets zurückhaltenden Vertreterin des Königshauses erarbeitet. Die Kleidungsstücke, die sie und ihre Kinder in der Öffentlichkeit tragen oder die auf Bildern zu sehen sind, werden von Royal-Fans innerhalb kürzester Zeit identifiziert und sind oft schnell ausverkauft. Prinzessin Kate gilt als Stilvorbild - auch in Sachen Haare.

Kates Style "ideal für Hochzeiten, Pferderennen, Gartenfeste und Sommerveranstaltungen"

Das Magazin Marie Claire verrät unter Berufung auf die Haarexpertin Danielle Louise, was es mit der Föhnfrisur, die Kate gerne und oft bei ihren Auftritten trägt - etwa kürzlich bei einem Fest im Garten des Buckingham-Palasts - auf sich hat. Der Style sehe etwa "gepflegt" und "teuer" aus und könne gut mit einem Hut kombiniert werden. "Das Royal Blowout (deutsch etwa: der königliche Föhnlook) ist etwas Besonderes. Er ist kontrolliert, glänzend und oben nur wenig voluminös, während die Längen weich fallen. Genau das macht ihn so ideal für Hochzeiten, Pferderennen, Gartenfeste und Sommerveranstaltungen, bei denen die Frisur stundenlang halten muss."