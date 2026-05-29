Prinzessin Kate überraschte William mit besonderem Talent "von früher"

Prinzessin Kate gilt als leidenschaftliche Fotografin - zu Geburtstagen ihrer Kinder veröffentlichte der Palast immer wieder Bilder der kleinen Royals, die sie selbst gemacht hat. Außerdem ist sie Tennis-Fan. In den vergangenen Jahren spielte sie allerdings kaum, wie Kate kurz nach der Geburt ihres jüngsten Sohnes Louis im Jahr 2018 verriet.

Seit Jahren setzt sich Kate dagegen aktiv für die psychische Gesundheit von Kindern ein. Das Thema frühkindliche Entwicklung ist eine Herzensangelegenheit der Prinzessin und veranlasste sie kürzlich auch zu ihrer ersten Auslandsreise seit ihrer Krebserkrankung.

Thronfolger Prinz William hatte daraufhin in einem Radio-Interview in liebevoller Weise von seiner Ehefrau geschwärmt. "Sie ist eine großartige Mutter, eine großartige Ehefrau", sagte der 43-Jährige im Mai in einer Frühstückssendung des britischen Senders "Heart Radio".

William: Kate kam "ganz begeistert" von Italien-Reise zurück

Kate war zuletzt in die italienische Provinz Reggio Emilia gereist. Kate sei "ganz begeistert" zurückgekehrt, erzählt William. Er sei "wirklich froh, dass alles so gut gelaufen ist", sagte er, und "sehr, sehr stolz" auf seine Ehefrau. "Sie war unglaublich." Dabei verriet er auch, nicht von ihrem Sprachkönnen gewusst zu haben.

Denn Kate habe Berichten zufolge zu Kindern gesagt: "Come ti chiami? Mi chiamo Catarina." Deutsch: Wie heißt du? Mein Name ist Catherine." "Ich hatte keine Ahnung, dass sie Italienisch spricht", meinte "Heart Radio"-Moderatorin Amanda Holden. Prinz William entgegnete, dass auch er nichts davon wusste: "Sie muss das wohl von früher wieder hervorgekramt haben", so der britische Thronfolger scherzend. Im Jahr 2000 verbrachte Kate mehrere Monate in Florenz, wo sie Italienisch lernte.

Die Reise galt als wichtiger Schritt ihrer Rückkehr in die Öffentlichkeit nach gesundheitlich bedingter Auszeit. Solo-Auslandsbesuche der Prinzessin sind selten; vergleichbare Reisen führten sie bisher unter anderem nach Dänemark, in die Niederlande, nach Luxemburg und Frankreich.

Trotz des Erfolgs werde sich die Prinzessin nur langsam an offizielle Auslandsreisen herantasten, da diese sehr anstrengend seien, sagte William im Radio-Gespräch. Deshalb müsse man darauf achten, "dass es ihr gut geht und sie sich ausruhen kann".