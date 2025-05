Prinzessin Kate schoss neues Geburtstagsfoto von strahlender Tochter Charlotte

Die britische Prinzessin Charlotte feiert ihren zehnten Geburtstag. Auf dem offiziellen Instagram-Account ihrer Eltern Prinz William und Prinzessin Kate wurden am Freitag Glückwünsche und ein neues Foto veröffentlicht. Das Mädchen ist darauf strahlend lächelnd in Freizeitkleidung und mit Rucksack zu sehen. Geschossen hat das Bild dem Posting zufolge Kate, die als leidenschaftliche Fotografin gilt.

Die Prinzessin erblickte am 2. Mai 2015 das Licht der Welt. Sie bekam drei Vornamen: Charlotte Elizabeth Diana. Zweit- und Drittname sind ein Tribut an Königin Elizabeth II., die Uroma der Kleinen, sowie an Prinzessin Diana, Williams verstorbene Mutter. Nach ihrem Vater William und ihrem Bruder George ist sie die Dritte in der Thronfolge.