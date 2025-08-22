Ausgeplaudert: Welchen Ruf Kate wirklich an der Schule ihrer Kinder hat

Wer denkt, dass sich die Prinzessin von Wales von vorne bis hinten bedienen lässt, der irrt. Abseits ihrer royalen Termine übernimmt Kate alltägliche Aufgaben am liebsten selbst. Prinzessin Kate bringt Kinder persönlich zur Schule Kate gehört Berichten zufolge zu den Frühaufstehern. Prinz Williams Ehefrau soll zwischen 6:30 Uhr und 7:00 Uhr aufstehen, um ihre Kinder aufzuwecken und diese auf den Schultag vorzubereiten. Laut finty.com bringt die zukünftige Queen ihre Kinder zudem höchstpersönlich zur Schule. Anschließend stehen oft alle möglichen Erledigungen an - bevor sie ihre Sprösslinge nachmittags wieder abholt.

Kate ist generell als engagierte Mutter bekannt, und selbst die Mütter der Schulkameraden ihrer Kinder können dem offenbar nur zustimmen. So wird Kate von anderen Müttern wahrgenommen Bei der Premiere von "The Real Housewives of London" verriet eine der Hauptdarstellerinnen der Reality-Show Details über Kates Hingabe für ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Panthea Parker würde die Prinzessin von Wales eigenen Angaben zufolge ziemlich oft persönlich sehen, "weil die Schule meines Sohnes gegen die Schule ihres Sohnes spielt. Sie spielen Rugby und Fußball gegeneinander, deshalb sind wir immer in ihrer oder meiner Schule".