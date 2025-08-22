Ausgeplaudert: Welchen Ruf Kate wirklich an der Schule ihrer Kinder hat
Wer denkt, dass sich die Prinzessin von Wales von vorne bis hinten bedienen lässt, der irrt. Abseits ihrer royalen Termine übernimmt Kate alltägliche Aufgaben am liebsten selbst.
Prinzessin Kate bringt Kinder persönlich zur Schule
Kate gehört Berichten zufolge zu den Frühaufstehern. Prinz Williams Ehefrau soll zwischen 6:30 Uhr und 7:00 Uhr aufstehen, um ihre Kinder aufzuwecken und diese auf den Schultag vorzubereiten. Laut finty.com bringt die zukünftige Queen ihre Kinder zudem höchstpersönlich zur Schule. Anschließend stehen oft alle möglichen Erledigungen an - bevor sie ihre Sprösslinge nachmittags wieder abholt.
Kate ist generell als engagierte Mutter bekannt, und selbst die Mütter der Schulkameraden ihrer Kinder können dem offenbar nur zustimmen.
So wird Kate von anderen Müttern wahrgenommen
Bei der Premiere von "The Real Housewives of London" verriet eine der Hauptdarstellerinnen der Reality-Show Details über Kates Hingabe für ihre Kinder Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7). Panthea Parker würde die Prinzessin von Wales eigenen Angaben zufolge ziemlich oft persönlich sehen, "weil die Schule meines Sohnes gegen die Schule ihres Sohnes spielt. Sie spielen Rugby und Fußball gegeneinander, deshalb sind wir immer in ihrer oder meiner Schule".
"Ich sehe sie zwar oft, aber nicht zum Reden, sondern nur aus der Ferne", so Parker. Dabei hatte der Reality-TV-Star aber offenbar genug Zeit, um das Verhalten der künftigen Königin genau zu beobachten - und zeigt sich beeindruckt von Kates Art als Mutter. "So klassisch, so liebenswert, und sie verpasst nie ein Spiel ihrer Kinder, einfach unglaublich", so Parker über die Prinzessin.
Prinzessin Kate über Schuldgefühle als Mama
Die Prinzessin von Wales hatte 2020 im Podcast "Happy Mum, Happy Baby" aber einmal angegeben, den Bedürfnissen ihrer Kinder nicht immer nachkommen zu können, weswegen sie nicht selten ein schlechtes Gewissen plage. Im Gespräch mit Moderatorin Giovanna Fletcher gab sie an, dass sie in ihrem täglichen Leben "absolut" mit Schuldgefühlen als Mutter zu kämpfen" habe.
"Jeder, der das als Mutter nicht hat, lügt!", lachte sie, bevor sie eine private Anekdote aus ihrem Familienalltag teilte: "Und wissen Sie, selbst heute Morgen, als wir hier zum Kindergartenbesuch kamen – George und Charlotte sagten: 'Mama, wie kannst du uns heute Morgen bloß nicht zur Schule bringen?'"
