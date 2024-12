Körpersprache enthüllt, wie sich Kate nach "brutalem" Jahr verändert hat

Prinzessin Kate hat am 6. Dezember traditionell einen großen Weihnachtsgottesdienst in der Londoner Westminster Abbey organisiert.

Die Veranstaltung galt als der bisher aufwendigste Termin, an dem Catherine seit dem Beenden ihrer Chemotherapie im September teilgenommen hat, da dem Weihnachtsgottesdienst eine lange Planung vorangegangen war, in die Catherine involviert war.

"Ganz ehrlich? Es war schrecklich. Es war wahrscheinlich das schwierigste Jahr in meinem Leben. Daher war es wirklich schwierig, alles andere durchzustehen und alles auf Kurs zu halten", sagte der Thronfolger. Er sei stolz auf seine Frau. "Aber aus persönlicher Familiensicht war es brutal."

Die Schwiegertochter von König Charles III. hält sich nach ihrer Krebsdiagnose noch immer mit öffentlichen Auftritten zurück. William hatte das Jahr 2024 zuvor als das härteste Jahr seines Lebens bezeichnet, als er in Südafrika über die Erkrankung seiner Frau gesprochen hatte.

Kate präsentierte sich in der Westmister Abbey mit ihrem Ehemann Prinz William und ihren drei Kindern Prinz George (11), Prinzessin Charlotte (9) und Prinz Louis (6). Dabei wurde die 42-Jährige von Royal-Fans und der Boulevardpresse genau beäugt.

Unter dem Motto "Together at Christmas" (Gemeinsam an Weihnachten) sollten Liebe und Empathie gezeigt und damit Menschen gewürdigt werden, die anderen geholfen haben.

Beginnend mit Kates Ankunft in der Kirche bemerkte James, dass die Prinzessin das Weihnachtskonzert mit einem "strahlenden" Lächeln betreten habe und sich schnell als "Leiterin der Veranstaltung" etablierte.

Kates Verhalten während des Weihnachtsgottesdienstes wurde von einer Expertin für Körpersprache mit einer bedeutenden Veränderung in Kates Leben in Verbindung gebracht. Nach den Strapazen, welche dieses Jahr für sie mitgebracht hatte, hätte sich Kate laut Judi James weitaus "lebendiger" und "weniger zurückhaltend" gezeigt.

Als eines der ersten hochrangigen Mitglieder des Königshauses, die zu dem jährlichen Weihnachtsliedgottesdienst in der Westminster Abbey in London eintrafen, verzichtete die 42-jährige Prinzessin darauf, eine Nachricht am "Baum der Freundlichkeit" zu hinterlassen. Ihre Körpersprache hatte laut James aber viel zu sagen.

Expertin: Kate ahmt König Charles nach

Die Körpersprache-Expertin stellte im Gespräch mit The Mirror fest, dass Catherine "ihre Körpersprache-Rituale geändert" habe und sogar den König nachzuahmen schien.