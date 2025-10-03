Bedauerlich: Prinzessin Kate entschuldigt sich für jüngste Outfit-Wahl

Prinzessin Kate besuchte am Donnerstagnachmittag einen Militärflugplatz und Trainingseinrichtungen der RAF Coningsby in Loncolnshire. Es handelte sich um ihren ersten offiziellen Termin bei der Royal Air Force (RAF), seit sie 2023 zur Royal Honorary Air Commodore ernannt wurde.

Prinzessin Kate im Flugsimulator

Bei der Visite erzählte die dreifache Mutter, dass ihr jüngster Sohn Louis unbedingt Pilot werden möchte. "Ich sage ihnen [Anmerkung: ihren Kindern]: 'Es dauert acht Jahre und erfordert viel harte Arbeit!'", fügte sie allerdings hinzu.

Die Princess of Wales absolvierte den Besuch ohne ihren Ehemann Prinz William. Gekleidet war sie in einen eleganten, grau karierten Anzug von Bella Freud. Dazu kombinierte Kate ein Oberteil von Alexander McQueen und Pumps von Stuart Weitzman.

Trotz ihres Businesslooks gab sich die Prinzessin bei der Besichtigung des Militärflugplatzes sehr aktiv. Kate führte sogar einen virtuellen Looping in einem Flugsimulator durch.