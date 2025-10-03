Bedauerlich: Prinzessin Kate entschuldigt sich für jüngste Outfit-Wahl
Prinzessin Kate besuchte am Donnerstagnachmittag einen Militärflugplatz und Trainingseinrichtungen der RAF Coningsby in Loncolnshire. Es handelte sich um ihren ersten offiziellen Termin bei der Royal Air Force (RAF), seit sie 2023 zur Royal Honorary Air Commodore ernannt wurde.
Prinzessin Kate im Flugsimulator
Bei der Visite erzählte die dreifache Mutter, dass ihr jüngster Sohn Louis unbedingt Pilot werden möchte. "Ich sage ihnen [Anmerkung: ihren Kindern]: 'Es dauert acht Jahre und erfordert viel harte Arbeit!'", fügte sie allerdings hinzu.
Die Princess of Wales absolvierte den Besuch ohne ihren Ehemann Prinz William. Gekleidet war sie in einen eleganten, grau karierten Anzug von Bella Freud. Dazu kombinierte Kate ein Oberteil von Alexander McQueen und Pumps von Stuart Weitzman.
Trotz ihres Businesslooks gab sich die Prinzessin bei der Besichtigung des Militärflugplatzes sehr aktiv. Kate führte sogar einen virtuellen Looping in einem Flugsimulator durch.
Kate nahm sich nach ihrem Flugplatz-Besuch Zeit, um wartende Fans zu begrüßen. Die jüngsten unter ihnen zeigten sich aber offenbar enttäuscht darüber, dass die Prinzessin nicht in einem Prinzessinnenkleid erschienen war.
Kate entschuldigt sich für Outfit
Eine große Menschenmenge hatte in unmittelbarer Nähe des Flugplatzes versammelt, um die Gelegenheit zu nutzen, die zukünftige Königin zu sehen. Unter den Royal-Fans waren zahlreiche Kinder.
Als Kate mit den Kindern sprach, entschuldigte sie sich bei einigen von ihnen dafür, nicht wie sie ein Kleid angezogen zu haben.
Kate bewunderte die Kleider der kleinen Mädchen und sagte laut der britischen Boulevardzeitung Daily Mail zu einem der Kinder: "Wo ist mein Kleid? Wenn ich das gewusst hätte." Zu einem anderen Mädchen sagte sie: "Tut mir leid, dass ich mein Kleid heute nicht angezogen habe. Danke, dass du gekommen bist."
Als ein anderes Kind ihr die Arme für eine Umarmung hinstreckte, nahm Kate diese freudig an und schwärmte: "Danke – ich liebe Umarmungen!"
Kommentare