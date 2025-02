Prinzessin Kate enthüllt überraschendes Detail über die Outfits ihrer Kinder

Prinzessin Kate tritt nach überstandener Krebserkrankung wieder öfter öffentlich in Erscheinung. Dabei zeigt sie sich aktuell oft strahlend und nahbarer denn je. Beim Besuch einer Textilfabrik in Südwales verriet die 43-Jährige kürzlich, dass sie die Kleidung ihrer drei Kinder "archiviert", sobald sie aus den Sachen herausgewachsen sind.

"Es ist so schön, Dinge, die gut gemacht sind, wiederzuverwenden", habe sie laut dem Hello!-Magazin vor Ort gesagt. "Sie wurden wirklich oft getragen", so Kate über jene Kleidungsstücke mit guter Qualität, die sie aufhebt.

Zu ihrem 43. Geburtstag im Jänner hatte Kate von Ehemann William eine bewegende Liebeserklärung erhalten: "Die unglaublichste Frau und Mutter. Die Stärke, die du im vergangenen Jahr gezeigt hast, ist beachtlich. George, Charlotte, Louis und ich sind so stolz auf dich", schrieb William in einer ungewöhnlich persönlichen Nachricht auf den Social-Media-Plattformen Instagram und X. Er fügte hinzu: "Happy Birthday Catherine. We love you." Signiert war die Nachricht mit einem W für William - ein Zeichen dafür, dass er sie selbst verfasst hat.