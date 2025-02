Auf diesen österreichischen Designer setzte jetzt Prinzessin Kate

Briten-Prinzessin Kate ist ja bekannt für ihr stilvolles Auftreten. Stylistin Natasha Archer soll unter anderem dafür verantwortlich sein. Laut "Daily Mail" soll sie bereits seit 2007 als Kates persönliche Assistentin tätig sein - und wurde später zur Stylistin befördert.

Laut "The Times" sollen aber künftig so gut wie keine Mode-Details mehr an die Öffentlichkeit gelangen. Man möchte, dass Kates Arbeit im Vordergrund steht - und nicht was sie anhat. "Es herrscht die absolute Überzeugung, dass es bei der öffentlichen Arbeit nicht darum geht, was die Prinzessin trägt", zitiert "The Times" eine Palastquelle.

Trotzdem wurde jetzt bekannt, dass die Prinzessin beim Besuch der National Portrait Gallery auf einen österreichischen Designer setzte. Sie nahm dort an einer Veranstaltung mit Kindern teil, um eine neue Initiative des "Royal Foundation Centre for Early Childhood" zu starten.

Dabei trug die Prinzessin, wie die "Vogue" herausfand, einen braunen Blazer von Petar Petrov. Und zwar handelte es sich dabei um das Modell "The Founder". Um 1.390 Euro kann man das schicke Teil unter petarpetrov.com auch nachshoppen.