Prinzessin Kate veröffentlicht neue Sommer-Botschaft

Die britische Prinzessin Kate spricht in einem neuen Video über die Bedeutung des Sommers. "Wenn die Blumen blühen und die Früchte reifen, werden auch wir an unsere Potenziale erinnert", sagt die Frau von Thronfolger Prinz William zu malerischen Naturaufnahmen. Es sei die Zeit, "das innere Feuer zu entzünden" und die "eigene Kreativität, Leidenschaften und Träume zu erkunden", so die 43-Jährige, die auch verrät, womit sie selbst gerne ihre Freizeit verbringen dürfte. "Während wir die Sonnenstunden genießen, kommen Freunde und Familie zusammen, spielen, verbinden sich, sind im Moment." Kate appelliert: "Unser Leben blüht auf, wenn wir die Bande der Liebe und Freundschaft pflegen. Öffnet also eure Herzen, singt, tanzt, spielt. Die Tage sind noch lang, also liebt und werdet geliebt". Sehen sie das Video hier.

"Es war noch nie so wichtig, den Wert des Gegenübers und der Mutter Natur zu schätzen. Auf den Sommer", kommentierte sie den Clip auf Instagram. Unterzeichnet ist das Posting mit einem C - ein Zeichen, dass Kate, die eigentlich Catherine heißt, die Botschaft selbst verfasst hat.

Prinzessin Kate empfindet nach eigenen Worten Erfahrungen in der Natur als spirituell. Das sagte sie im April bei einem gemeinsamen Besuch mit Pfadfindern im Nationalpark Lake District im Nordwesten Englands. In einem Social-Media-Video war Kate beim Spaziergang mit dem obersten Pfadfinder des Landes, Dwayne Fields, zu sehen. Gefühl des Friedens in geschäftiger Welt Kate ist Co-Präsidentin der Scouts, wie die Pfadfinder in ihrem Ursprungsland genannt werden. "Ich empfinde es als eine sehr spirituelle und emotional sehr intensive Erfahrung - eine Art Rückbesinnung, schätze ich - an solchen Orten", antwortet Kate auf Fields' Frage, wie es ihr in der Natur gehe. Nicht jeder habe dieselbe Beziehung zur Natur, betonte Kate, für sie sei es ein Ort, an dem sie ein Gefühl des Friedens in einer sehr geschäftigen Welt finde. Kate hatte bereits zum britischen Muttertag Ende März ein Video gepostet, das ihre tiefe Verbundenheit zur Natur unterstrich. Unter anderem war sie dabei zu sehen, wie sie die Hände an einen Baum legte. Kampf gegen den Krebs Vor mehr als einem Jahr hatte Kate öffentlich gemacht, dass nach einer Operation im Bauchraum Krebs festgestellt worden war. Sie bekam danach eine Chemotherapie, die sie mittlerweile beendet hat. Details zur Diagnose gab der Palast nicht bekannt. Nach ihrer Diagnose hatte sich Kate vorübergehend aus der Öffentlichkeit zurückgezogen, mittlerweile tritt sie wieder viel auf.