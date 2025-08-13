Palast-Butler: Royal Family ist von Harrys neuester Ankündigung wohl nicht überrascht

Mit einem solchen Vertrag sichert sich der Streaminganbieter das erste Recht an Projekten von Prinz Harry und seiner Frau Meghan, produziert werden sollen etwa Filme und Fernsehsendungen. Die beiden seien "stolz darauf, unsere Partnerschaft mit Netflix zu verlängern", sagte Meghan laut Mitteilung. "Harry und Meghan sind einflussreiche Stimmen, deren Geschichten bei Zuschauern weltweit Anklang finden", begründete die für Inhalte verantwortliche Netflix-Managerin Bela Bajaria den Schritt. Auch die Marke "As Ever", unter der Meghan Marmelade und andere Luxus-Lebensmittel wie Wein verkauft, soll Teil der Zusammenarbeit sein.

Harry und Meghan gehen ihren eingeschlagenen TV-Weg weiter: Die beiden haben ihre Zusammenarbeit mit dem Streaminganbieter Netflix verlängert, wie kürzlich bekannt wurde. Der Herzog und die Herzogin von Sussex hätten einen mehrjährigen sogenannten First-Look-Vertrag unterzeichnet, teilte ihre Produktionsfirma Archewell Productions mit. Die Mitteilung wurde auf der Internetseite von Netflix veröffentlicht.

Grant Harrold, früherer Butler im Palast, meint, dass sich Harry und Meghan in Zukunft wohl damit zurückhalten werden, die Royals zum Thema ihrer Arbeit zu machen. "Ich glaube, dass sie in Zukunft vorsichtiger sein werden, um keine Unruhe mehr zu verursachen (...). Sollten sie mit ihren Produkten weiteren Schaden anrichten, wird dies alle laufenden Bemühungen zum Brückenbau beeinträchtigen", zitiert die britische Zeitung Mirror den einstigen Palast-Insider Harrold. Harry hatte kürzlich in einem BBC-Interview angegeben, dass er sich eine Aussöhnung wünsche. Harrys Vertragsverlängerung soll seine Familie nicht mehr groß irritieren, so Harrold: "Ich glaube nicht, dass sie davon überrascht oder enttäuscht sein werden, denn sie sind es gewohnt, dass sie tun, was sie wollen. Ihre größte Sorge wird eine weitere Enthüllungsdokumentation über ihre Streitigkeiten mit der Familie sein."

Weihnachtsspecial von Kochsendung geplant

Nach ihrem Rücktritt aus der Königsfamilie vor fünf Jahren hatten Meghan und Harry bereits einen Vertrag mit Netflix abgeschlossen und mehrere Projekte auf den Bildschirm gebracht. Noch in diesem Monat soll den Angaben nach die zweite Staffel von Meghans Koch- und Backsendung "With Love, Meghan" erscheinen. Im Dezember soll es auch ein Weihnachtsspecial geben. Die Kritiken zur ersten Staffel fielen in Großbritannien eher verhalten aus.

Aktuell produziere Archewell Productions auch eine Dokumentation über Waisenkinder in Uganda, die später in diesem Jahr auf Netflix erscheinen soll. Weitere Projekte verschiedener Genres befinden sich in "aktiver Entwicklung".

Meghan und Harry - der jüngere Sohn von König Charles III. - hatten sich vor fünf Jahren von ihren royalen Pflichten losgesagt. Sie leben mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Das Verhältnis zu den Royals gilt nach diversen Vorwürfen nach wie vor als zerrüttet.