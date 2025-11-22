Kein Frisörbesuch nötig: Prinzessin Kates ungewöhnliches Geheimnis ihrer blonden Haare
Die Veränderung sticht ins Auge: Die Haare von Prinzessin Kate sind um einige Nuancen heller als man es bisher von ihr gewohnt war. In einem offenen Gespräch bei der Royal Variety Performance verriet die Prinzessin von Wales, wie sie zu ihren blonden Haaren kam, nachdem ihr neuer Look bei den royalen Fans für Furore gesorgt hatte.
Was vielleicht so manche überrascht: Ein Haarfärbe- oder Bleichmittel kam bei der Veränderung nicht zum Einsatz.
Kates neue Haarfarbe
Wie Mirror berichtet, unterhielt sich Prinzessin Kate nach der jährlichen Show am Mittwochabend backstage mit der Schauspielerin Su Pollard, die Komplimente für ihren neuen Look aussprach.
Als Pollard auf die deutlich hellere Haarfarbe der Prinzessin zu sprechen kam, antwortete diese: "Früher war es braun, aber in der Sonne ist es heller geworden."
Damit beweist die naturliebende Prinzessin, dass es nicht immer ein teurer Frisörbesuch sein muss. Tatsächlich hat sie in den vergangenen Monaten viel Sonne genossen. Die Familie Wales verbrachte ihre Sommerferien in Balmoral. Außerdem kursierten im Juli Gerüchte, dass William und Kate zusammen mit ihren Kindern einen Teil Ferien in Griechenland verbracht haben sollen. Hier dürfte mediterrane Sonne Kates Haar auf natürliche Weise aufgehellt haben.
Kommentare