Kein Frisörbesuch nötig: Prinzessin Kates ungewöhnliches Geheimnis ihrer blonden Haare

Die Veränderung sticht ins Auge: Die Haare von Prinzessin Kate sind um einige Nuancen heller als man es bisher von ihr gewohnt war. In einem offenen Gespräch bei der Royal Variety Performance verriet die Prinzessin von Wales, wie sie zu ihren blonden Haaren kam, nachdem ihr neuer Look bei den royalen Fans für Furore gesorgt hatte.

Was vielleicht so manche überrascht: Ein Haarfärbe- oder Bleichmittel kam bei der Veränderung nicht zum Einsatz.

Kates neue Haarfarbe

Wie Mirror berichtet, unterhielt sich Prinzessin Kate nach der jährlichen Show am Mittwochabend backstage mit der Schauspielerin Su Pollard, die Komplimente für ihren neuen Look aussprach.

Als Pollard auf die deutlich hellere Haarfarbe der Prinzessin zu sprechen kam, antwortete diese: "Früher war es braun, aber in der Sonne ist es heller geworden."