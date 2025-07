Trauriger Verlust für Prinzessin Kate, der Folgen haben könnte

Archer und die Prinzessin verband nämlich eine Beziehung, die über die berufliche Verbundenheit hinausging. Die 37-Jährige begleitete Kate rund um die Welt, war auch bei herausfordernden Terminen und Aufgaben immer an ihrer Seite. Eine große Unterstützung war Archer auch während der Geburt der Kinder Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis als auch während ihrem Kampf gegen den Krebs. 2016 begleitete Archer sie während einer Wanderung in Bhutan, die ganze fünf Stunden dauerte.

Konkret handelt es sich um Kates langjährige persönliche Assistentin und Freundin Natasha Archer . Diese hat People zufolge nämlich im royalen Palast gekündigt und möchte sich nun selbstständig machen. Kate und William stehen Archers beruflichen Plänen natürlich nicht im Weg und wünschen ihr, so berichtet People, alles Gute. Ein offizielles Statement des Palastes gibt es noch nicht. Doch leicht dürfte vor allem Kate die Trennung nicht fallen.

Wird sich Kates Stil nun ändern?

Archers exakte Berufsbezeichnung lautet "Senior Private Executive Assistant". Auf ihrem LinkedIn-Profil ist zu lesen, dass sie für "Kleidung, Terminkalender und Projekte" zuständig ist. Das bedeutet: Archer war auch für Kates Styling zuständig, für den die Prinzessin international bewundert wird. In den vergangenen Jahren konnte sich Kate einen Ruf als Mode-Ikone erarbeiten, immer wieder werden Vergleiche mit ihrer verstorbenen Schwiegermutter Prinzessin Diana gezogen.

So beispielsweise wählte Archer das wunderschöne bodenlange rote Kleid aus, das Kate beim Empfang des französischen Präsidenten Emmanuel Macron trug und damit allen die Show stiehl. Auch für ihr Tagesoutfit – ein Dior-Zweiteiler in zartem Rosa – wurde sie gefeiert (siehe Titelbild dieses Artikels). Zudem arbeitete Archer mit Kate an der Wiederverwendung von Kleidung, um die Umwelt zu schützen.

Es bleibt also abzuwarten, wie sich Archers Kündigung auf den Stil von Prinzessin Kate auswirken wird. Es ist zwar unwahrscheinlich, dass sie nun schlecht gekleidet bei öffentlichen Terminen erscheinen wird – dafür sind die Regeln des Palastes viel zu streng –, jedoch bedarf es einem talentierten Auge, um zum weltweiten Modevorbild zu werden. Wird Kates Style sich nun ändern? Die internationalen Gazetten werden darüber mir großer Wahrscheinlichkeit mit Argusaugen wachen.