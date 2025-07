Lady in Red: Prinzessin Kate der Star des Abends beim Staatsbankett

König Charles III. hielt eine Rede, der Ehrengast war der französische Präsident Emmanuel Macron - doch der Star des Abends war Prinzessin Kate . Nach dem feierlichen Staatsbankett auf Schloss Windsor war am Mittwochmorgen auf den Titelseiten gleich mehrerer Zeitungen ein Bild der 43-Jährigen in ihrem roten Kleid zu sehen.

"Neue Normalität"

Die "Lady in red", schrieb das Boulevardblatt The Sun. Öffentliche Auftritte der Prinzessin sind nach ihrer mittlerweile beendeten Krebstherapie keine Selbstverständlichkeit. Der Weg der Genesung sei eine "Achterbahnfahrt", hatte sie kürzlich gesagt, nach einer Diagnose müsse erst eine "neue Normalität" gefunden werden. Im Jänner hatte Kate bekanntgegeben, sie sei erleichtert, nun in Remission zu sein.