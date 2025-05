Prinzessin Iman: Ihre intim-romantische Hochzeit in New York

Prinzessin Iman hat den großen Schritt gewagt: Die Enkeltochter der einstigen iranischen Kaiserin Farah Pahlavi heiratete am Sonntag, 11. Mai, ihren Verlobten Bradley Sherman in einer standesamtlichen Trauung in New York.

Die 31-Jährige postete über ihren Ehrentag mehrere romantische Fotos auf der Social-Media-Plattform Instagram: