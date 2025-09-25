Prinzessin Eugenie: Große Ankündigung nach Sarah Fergusons Epstein-Skandal
Während ihre Mutter Sarah Ferguson derzeit in einer großen Image-Krise steckt, entwickelt sich Prinzessin Eugenie weiter.
Prinzessin Eugenie kündigt neue Kampagne an
Nur wenige Tage nachdem die Verbindung ihrer Mutter zum verurteilten Sexualstraftäter zu Jeffrey Epstein wieder ins Rampenlicht gerückt ist, kündigte Eugenie einen neuen Karriereschritt an.
Die jüngste Tochter von Fergie und Prinz Andrew hat eine neue Kampagne gegen gefälschte Mode und die Sklaverei in der Schwarzhandelsindustrie gestartet.
Das Projekt mit dem Titel "Hidden Threads: Fake Fashion – A Human Rights Scandal" zielt darauf ab, die geheime Ausbeutung in den internationalen Lieferketten für gefälschte Mode aufzudecken, von Marktständen bis hin zu unregulierten Fabriken.
"Hinter gefälschten Handtaschen, Turnschuhen oder Fußballtrikots verbergen sich Beweise für einige der schlimmsten Missstände, darunter Zwangsarbeit, Kinderarbeit und Menschenhandel", schreibt die Cousine von Prinz William und Prinz Harry auf Instagram.
Die 35-Jährige hat das Anti-Slavery Collective bereits 2017 gegründet, zusammen mit ihrer Jugendfreundin Julia de Boinville. Das Projekt liegt ihr am Herzen.
