Prinzessin Diana, die als "Königin der Herzen" in die Geschichte einging, war nicht nur für ihre Menschlichkeit und Empathie bekannt, sondern auch für die Weitsicht, die sie immer wieder in ihrer Mutter-Rolle unter Beweis stellte. Hinter den prunkvollen Kulissen des Palastes legte sie den Fokus vor allem auf die Vorbereitung ihrer beiden Söhne, Prinz William und Prinz Harry, auf ein Leben, das sowohl von der royalen Welt als auch vom öffentlichen Interesse geprägt sein würde. Ein Thema, dem Diana besondere Aufmerksamkeit widmete, war der Umgang mit den Medien – eine Lektion, die sie ihren Söhnen mit Nachdruck vermittelte.

Schutz durch Vorbereitung Wie eine Episode einer Dokumentationsreihe auf "True Royalty TV" enthüllt, sah Diana die Beziehung zwischen der königlichen Familie und den Medien nicht nur als unvermeidlich, sondern auch als essenziell an. "Sie bereitete William und Harry auf eine ihrer Ansicht nach wenig erfolgreiche Karriere vor und wollte unbedingt, dass sie auf die Aufmerksamkeit der Medien vorbereitet waren", heißt es in der Sendung. Diana erkannte früh, dass ihre Söhne im Fokus der Öffentlichkeit stehen würden, und verstand, dass der Kontakt zur Presse sowohl Chancen als auch Gefahren mit sich bringt.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © SWR/NDR/Jayne Fincher Diana mit William und Harry als Kinder

Presse als unverzichtbarer Partner – aber kein Freund Laut der Dokumentation war Diana überzeugt davon, dass die Monarchie ohne mediale Aufmerksamkeit an Bedeutung verlieren könnte. "Sie war klug genug, um zu erkennen, dass die königliche Familie ohne Medieninteresse nutzlos ist", wird in der Sendung betont. Gleichzeitig warnte sie ihre Söhne vor den Schattenseiten dieser Beziehung. Die Königin der Herzen vermittelte William und Harry, dass die Presse zwar ein wichtiger Teil ihres Lebens sein konnte, jedoch niemals als ein Freund betrachtet werden sollte. "Um das freundliche und konstruktive Interesse zu bekommen, mussten sie lernen, das weniger freundliche zu ertragen," lautete eine der zentralen Botschaften, die Diana ihren Kindern einschärfte.