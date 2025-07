Prinzessin Annes Sohn Peter Phillips zeigt in Wimbledon neues Liebesglück

Peter Phillips hat sich mit seiner neuen Partnerin Harriet Sperling beim prestigeträchtigsten Tennisturnier in Wimbledon gezeigt. Gemeinsam verfolgten sie von der Royal Box aus am 9. Juli ein Spiel und zeigten sich dabei bestens gelaunt.

Peter Phillips und Harriet Sperling in Wimbledon

Dass Sperling als Freundin eines Mitglieds der britischen Königsfamilie kürzlich in einer Kutsche sitzen durfte, hatte für Spekulationen gesorgt. Grant Harrold, früherer Butler im Palast, sah darin ein Zeichen, dass König Charles die neue Beziehung seines Neffen befürwortet. Seit 2024 ist der Sohn von Prinzessin Anne mit der Krankenschwester und Autorin liiert. Die Kutschenfahrt beim Pferderennen in Ascot vor einigen Wochen habe"vollkommene Akzeptanz" signalisiert und dass "sie eine offizielle Partnerin ist", zitierte das Magazin Marie Claire Harrold und fragte: "Steht eine königliche Verlobung bevor?" Der Ex-Butler meint: "Sobald man sie bei hochkarätigen Veranstaltungen wie dieser sieht, und Royal Ascot ist ein Höhepunkt des königlichen Kalenders, ist es klar, dass sie anerkannt wird und zu den Royals gehört." Im vergangenen Jahr hatte Sperling Marie Claire zufolge zwar schon an der Veranstaltung teilgenommen, sei aber noch nicht mit einer Kutsche vorgefahren.