Prinzessin Anne weiß, wie sie höflich unerwünschten Einladungen entkommt

Ganz oft sind es Harry und Meghan, verbunden mit der Frage, ob ihre Liebe hält. Oder der König höchstpersönlich mit wilden Mutmaßungen zur Gesundheit des Monarchen. Ein Mitglied der britischen Königsfamilie taucht auf den bunten Titelseiten der Zeitschriften in der Bahnhofstrafik aber praktisch nie auf: Prinzessin Anne, die Princess Royal. Die einzige Tochter von Queen Elizabeth II. macht in erster Linie ihren Job. Sie gilt als äußerst fleißig und pflichtbewusst. Auch für ihren Humor ist sie bekannt. Wie ihr Vater, der 2021 gestorbene Prinz Philip, hat sie eine Neigung, Sprüche zu klopfen. Zu Übungen, an denen sie als Ehrenoffizierin des Militärs immer wieder am Steuer von Panzern teilnahm, sagte sie vor einigen Jahren: "Perfekt für Trafalgar Square, löst einfach alle deine Probleme!" Der Platz im Zentrum Londons ist notorisch von Staus geplagt.

"Ich glaube nicht, dass Mama das gefallen würde." Vom Schmäh der Prinzessin kann auch die britische Schauspielerin Rula Lenska ein Lied singen. Britischen Medienberichten zufolge habe Anne ihr gegenüber geäußert, dass sie immer schon einmal mit einem Heißluftballon fahren wollte. Lenska - selbst ausgebildete Heißluftballonfahrerin - habe Anne nach einer Landung in deren Anwesen eingeladen, erhielt aber einen Korb. Lenska erzählte dem Adelsexperten Richard Eden von der Boulevardzeitung Daily Mail, wie die Prinzessin ablehnte: "Ich sagte: "Steigen Sie ein, Ma"am, ich nehme Sie mit auf eine Fahrt." Sie meinte: "Ich glaube nicht, dass Mama das gefallen würde.'" Prinzessin Anne weiß also, wie sie höflich unerwünschten Einladungen entkommt. Einst sorgte Anne aber mit einer Beinahe-Tragödie für Schlagzeilen: Am 20. März 1974 hatte ein Mann namens Ian Bell versucht, die damals 23-jährige Prinzessin zu entführen. Er schoss in der Nähe des Buckingham-Palasts in London auf ihren Wagen, stellte sich diesem in den Weg und versuchte, Prinzessin Anne herauszuzerren. Der frühere Boxer Ronnie Russell, der damals für eine Reinigungsfirma arbeitete und auf dem Heimweg war, setzte Bell mit zwei Schlägen gegen den Kopf außer Gefecht. Später wurde er für die Rettung der Prinzessin vom Palast ausgezeichnet.