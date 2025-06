Prinz William und Eugenie: Gemeinsame Leidenschaft brachte sie einander näher

Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank und den beiden Söhnen August und Ernest in Portugal.

Im britischen Königshaus lief in den letzten Monaten längst nicht alles rund. Auf Sohn William kann sich Charles III. selbstverständlich verlassen, doch auch aus der zweiten Reihe der Royals gibt es Rückhalt. Etwa von Prinzessin Eugenie, eine der Töchter von Prinz Andrew und Sarah "Fergie" Ferguson. Sie ist bisher skandalfrei, bodenständig und im Hauptberuf nicht Prinzessin, sondern Kunstexpertin. William und Eugenie verbinde ihre Leidenschaft für den Schutz der Meere, schreibt das britische Hello!-Magazin. Es sie die "eine Sache", die die beiden "in den letzten Jahren einander näher gebracht hat", titelt Hello!.

Im Juni hatte Prinz William zu groß angelegten Aktionen zum Schutz der Weltmeere aufgerufen. Bei einem Meereswirtschaftsforum in Monaco mahnte der britische Thronfolger die Staats- und Regierungschefs der Erde, bei der Rettung der Ozeane im großen Maßstab zu denken. "Steigende Meerestemperaturen, Plastikverschmutzung und Überfischung setzen diese fragilen Ökosysteme und die Menschen und Gemeinschaften, die am meisten von ihnen abhängen, unter Druck", sagte der Sohn er nach Angaben der Nachrichtenagentur PA in einer Rede vor rund 1.800 Gästen des Forums. Man könne die Meere nicht länger nach dem Motto "Aus dem Auge, aus dem Sinn" behandeln.

Schutz der Land- und Meeresflächen "Nach der Hälfte dieses entscheidenden Jahrzehnts rufe ich Sie alle auf, bei Ihrem Handeln groß zu denken", sagte William weiter. "Lassen Sie uns gemeinsam mit Dringlichkeit und Optimismus handeln, während wir noch die Chance dazu haben." Die Uhr ticke, um das 2022 vereinbarte Ziel zu erreichen, bis 2030 mindestens 30 Prozent der Land- und Meeresflächen des Planeten zu schützen. Bei der UNO-Ozeankonferenz Unoc im französischen Nizza - nur wenige Kilometer von Monaco entfernt - wollten Vertreter von 130 Staaten den Schutz der Weltmeere vorantreiben. Bei dem fünftägigen Treffen wollten die Länder vor allem Schwung in laufende Verhandlungen bringen und schauen, ob die internationale Gemeinschaft auf dem richtigen Weg ist, um ihre Ziele zum Meeresschutz zu erreichen. Für Artenvielfalt und Umweltschutz engagiert Prinz William setzt sich schon lange für die Erhaltung von Artenvielfalt und den Umweltschutz ein. Mit Unterstützung des berühmten Naturforschers und Dokumentarfilmers David Attenborough hat er den "Earthshot"-Preis ausgelobt, mit dem Projekte zu Umweltschutz, Klimaschutz und Nachhaltigkeit ausgezeichnet werden. Die Stimme Attenboroughs als Erzähler bei Dokumentarfilmen der BBC hat in Großbritannien geradezu Kultstatus. Williams Cousine Eugenie lebt inzwischen mit ihrem Mann Jack Brooksbank und den beiden Söhnen August und Ernest in Portugal. Sie genieße es, dort einfach in ihren Trainingsklamotten und mit hochgebundenen Haaren in den Supermarkt gehen zu können, weil es "keinen interessiert", sagte die jüngere Tochter von König Charles' Bruder Prinz Andrew 2023 im Podcast "Table Manners". Auch sie hat setzt sich für den Schutz der Ozeane ein. Anlässlich des diesjährigen Weltozeantags veröffentlichte Eugenie einen privaten Schnappschuss von sich und ihren Söhnen am Strand.