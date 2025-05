Prinz William über seinen "schlimmsten Schmerz"

Williams Mutter Diana ist mit 36 Jahren gestorben, als ihr Wagen auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Tunnel zerschellte.

Der britische Prinz William hat seine Mutter früh verloren - Prinzessin Diana kam 1997 bei einem Autounfall in Paris ums Leben. Es sei wichtig, dass Kinder in Zeiten des Verlustes unterstützt werden, hob William in einer Rede, aus der das britische Nachrichtenportal Express.co.uk zitierte, hervor. Bei Dianas Tod war William 15, Bruder Harry zwölf Jahre alt.

"Trauer ist der schlimmste Schmerz" Der Thronfolger habe privat am Dinner zum 30-jährigen Bestehen der Wohltätigkeitsorganisation Child Bereavement UK teilgenommen und dort emotionale Worte verloren. "Trauer ist der schlimmste Schmerz, den ein Kind oder ein Elternteil jemals erleiden kann. Wir können diese Verluste zwar nicht verhindern, aber wir können dafür sorgen, dass jede erdenkliche Art von fachkundiger Unterstützung und Fürsorge gewährt wird, um den Betroffenen zu helfen, ihr Leben wieder aufzubauen", sagte der Prinz demnach. In seinen sechzehn Jahren als Schirmherr von Child Bereavement UK habe er gesehen, "welche lebensverändernde Wirkung die Arbeit der Organisation hat und wie die Unterstützung, die Pflege und das Mitgefühl, das sie bietet, die langfristige Gesundheit und das Wohlbefinden derjenigen schützt, die mit einem Verlust leben". Der Bedarf an Unterstützung dieser Art werde immer mehr, so William.

Prinzessin Diana ist am 31. August 1997 im Alter von 36 Jahren gestorben, als ihr Wagen auf der Flucht vor Paparazzi in einem Pariser Tunnel zerschellte. Ihre beiden Söhne, die das tragische Schicksal ihrer Mutter jahrelang zusammengeschweißt zu haben schien, haben sich inzwischen entfremdet. Beide ringen sie um ihr Vermächtnis. Harry hatte sich mit seiner Frau Herzogin Meghan von seinen royalen Pflichten zurückgezogen. Mittlerweile leben die beiden mit ihren zwei Kindern in den USA. Der Royalexperte und Autor Tom Quinn glaubt, Diana wäre mehr als unglücklich über die aktuelle Situation, wäre sie heute noch am Leben. Gegenüber der britischen Zeitung Mirror sagte er: "Diana, die ich selbst ein paar Mal getroffen habe, wäre völlig verstört, wenn sie sehen würde, wie sich ihre Söhne streiten. Als sie jung waren, haben sie sich manchmal wie Hund und Katz gestritten, aber das war ein ganz normales Gerangel unter Burschen." Die aktuelle Fehde sei hingegen "wirklich giftig" und etwas, das Diana sehr beunruhigt hätte. "Diana wäre tieftraurig. Aber sie wäre auch wütend gewesen."