Charles-Nichte Zara Tindall über die "Kämpfe" innerhalb der Royal Family

Auch als Royal hat man es offenbar nicht immer leicht: Zara Tindall, Nichte von König Charles III., verriet am Rande einer Veranstaltung in London, dass auch sie und ihre Familienmitglieder mit den Herausforderungen des alltäglichen Lebens zu tun haben. "Es ist sehr schwer von außen zu sehen, aber es ist zu 100 Prozent eine Familie, die die gleichen Kämpfe durchmacht wie andere Menschen auch", sagte sie laut der britischen Boulevardzeitung The Sun. "Gerade bei zwischenmenschliche Beziehungen ist das jeden Tag so. Wir unterstützen einander aber sehr."