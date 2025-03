Prinz William: Rede auf Walisisch wird zur Blamage - das sagt ein Experte

Am St. David’s Day: William hielt Ansprache auf Walisisch

"Hallo, am St. David’s Day kommen wir zusammen, um Wales zu feiern – seine Geschichte, seine Kultur, seine unglaublichen Menschen", sagt William auf Walisisch in die Kamera. "Von seinen unglaublichen Landschaften bis hin zu seiner Sprache ist Wales immer noch eine Inspiration", hört man den Royal in der Sprache der Region sagen. Seine Botschaft schloss er mit den Worten "Allen Menschen in Wales und allen Menschen auf der ganzen Welt einen schönen St. David’s Day".

Das Video beinhaltete englische Untertitel.

Wales ist ein Landesteil im Südwesten von Großbritannien. William, Sohn von König Charles III., wurde am 9. September 2022 zum Prinzen von Wales ernannt. Zuvor hatte sein Vater den Titel, der traditionell dem Thronfolger verliehen wird, inne.