Herzogin Meghan: So groß ist nach Queen benannte Tochter Lilibet schon

Erst kürzlich kehrte Herzogin Meghan mit einem Instagram-Account auf Social Media zurück. Seit dem gewährt sie ihren über zwei Millionen Fans dort auch immer wieder kleine Einblicke in ihr Privatleben.

Kurz vor dem Start ihrer neuen Netflix-Serie "With Love, Meghan" zeigt sich die 43-Jährige in zeitlich begrenzt abrufbaren Instagram-Storys vorfreudig. Demnach bekam sie auch Besuch von Tennislegende Serena Williams. Die beiden Frauen sind eng befreundet.

Auch Tochter Lilibet ist in den Postings zu sehen, wenn auch nur von hinten. So groß ist ist das jüngere der beiden Kinder von Meghan und Prinz Harry schon:

Die achtteilige Produktion "With Love, Meghan" erscheint am 4. März. Meghan soll darin Lifestyle-Tipps fürs Kochen, Gärtnern und Gastgeben verraten, wie die britische Nachrichtenagentur PA meldete. Im Trailer sieht man Meghan mit einer Gemüseplatte, beim Aussuchen von Blumen und beim Zubereiten von Focaccia. Sie zeige, wie einfach es sein könne, etwas Schönes zu schaffen, hieß es. Als Gäste sollen zum Beispiel die Schauspielerinnen Mindy Kaling und Abigail Spencer ("Suits") auftreten.

"Wenn die Tanten zum Feiern vorbeikommen ... und zum Spielen!", schreibt die Herzogin und ergänzt: "Liebe dich @serenawilliams". Serena Williams war auch bei Harrys und Meghans Hochzeit in Windsor zu Gast.

Meghan und Harry hatten 2018 geheiratet und sich vor etwa fünf Jahren vom engeren Kreis des britischen Königshauses losgesagt. Sie leben inzwischen mit ihren beiden Kindern, Lilibet und Archie, im US-Bundesstaat Kalifornien. Das Verhältnis zu den übrigen Royals gilt als zerrüttet. Besonders mit seinem Bruder William liegt Harry im Clinch. Doch auch das Verhältnis zu seinem Vater König Charles III. gilt als angespannt.

Lilibet wurde in dem Moment Prinzessin, als Charles III. am 8. September 2022 mit dem Tod von Queen Elizabeth II. neuer britischer Monarch wurde. In der Thronfolge rangiert das Mädchen, das nach dem familieninternen Spitznamen seiner Urgroßmutter Elizabeth benannt ist, auf Platz sieben.