"Verdammt!": Prinz Harry hat wieder die freie Wahl

Dabei sprach er Medienberichten zufolge etwa über seine Vaterrolle, seine Wohltätigkeitsarbeit und die Herausforderungen, vor denen die Gesellschaft steht - und er brachte auch subtil Kritik am Royal-Dasein an.

Harry über Herausforderungen einer "gespaltenen Gesellschaft"

"Ich bin hier, um über etwas zu sprechen, das meiner Meinung nach alle von euch als Führungspersönlichkeiten, Schöpfer, Erbauer und Veränderer anspricht: Wie investieren wir in unsere gemeinsame Zukunft, um die Herausforderungen zu lösen, denen wir heute als gespaltene Gesellschaft gegenüberstehen?", zitiert das US-People-Magazin Harry. "Als Vater bin ich ständig auf der Suche nach Lösungen. Als jemand, der in ein Leben im Dienst hineingeboren wurde, erkenne ich, dass mit Macht und einer Plattform auch Verantwortung kommt."

Durfte nicht wählen

Harry ging auch darauf ein, dass er als arbeitender Royal früher nicht an demokratischen Wahlen teilnehmen konnte. "Ich lasse mich nicht in links oder rechts einordnen, bin nicht auf die Überzeugungen von blau oder rot festgelegt. Verdammt, ich durfte noch nicht einmal wählen gehen!" Sein Verständnis vom Dienst an der Gesellschaft sei heute jedenfalls ein anderes: "Früher drehte sich in meinem Leben so viel um wohltätige Arbeit. Seitdem konzentriere ich mich zwar weiterhin auf meine Wohltätigkeitsorganisationen, aber ich suche auch nach vorgelagerten Lösungen und Prävention - durch Entscheidungen und Investitionen, die Probleme angehen, bevor sie behoben werden müssen."