Wildes Gerücht: Williams pikante Sucht soll Ehe mit Kate belasten

Williams Sucht soll seine Ehe belasten

Wie das Online-Portal Radar Online berichtet, ist der britische Thronfolger ein großer Fan von schmuddeligen Filmchen und Bildern im Netz – sogar so sehr, dass er sich stundenlang nicht davon losreißen kann, so ein Palast-Insider (der natürlich anonym bleiben möchte).

Kate fühle sich von Williams Leidenschaft abgestoßen und auch überfordert, auch die Ehe der beiden würde unter der Porno-Sucht stark leiden. Dazu der Insider: "Kate ist schockiert, dass der Vater von drei Kindern und zukünftige König von England sich in solch ungehöriges Verhalten verstrickt."

So versuche Kate, die in den letzten Jahren mit einer Krebserkrankung kämpfte, alles, um Williams Sucht zu bekämpfen. "Kate fühlt sich durch sein Verhalten gedemütigt und hat ihre Mitarbeiter veranlasst, alles, was nicht jugendfrei ist, aus seiner Streaming-Watchlist zu löschen", will der Insider wissen. So sei sie sehr beschämt davon, dass William von solch einer Sucht betroffen sei. "Sie hat panische Angst, dass es herauskommt und noch mehr Schande über die Familie bringt."