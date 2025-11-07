Earthshot-Preis: Prinz Williams Reaktion auf Frage zu Familienskandalen spricht Bände

Prinz William würdigte im Rahmen seiner Brasilien-Reise die Pioniere im Klimaschutz, die mit dem von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis, dem Earthshot Prize, ausgezeichnet wurden. Ihnen sei es zu verdanken, dass er seinen Kindern eine bessere Zukunft versprechen kann, erklärte der britische Thronfolger.

Im Gespräch mit CNN-Journalistin Christiane Amanpour betonte William im Rahmen der Preisverleihung in Rio de Janeirowie, wie wichtig es sei, Kindern zu sagen, dass "gute Zeiten kommen werden."

Prinz William lehnte es ab, über Andrew zu sprechen

Die aktuellen Probleme innerhalb der Königsfamilie öffentlich zu erörtern, lehnte der dreifache Vater jedoch diplomatisch ab.

Zu den Streitigkeiten mit seinem Onkel Andrew und dem Herzog und der Herzogin von Sussex wollte sich William nicht äußern - allerdings tätigte König Charles III. ältester Sohn eine Aussage, welche darauf hindeutet, dass er den Wunsch hegt, sich von bestimmten Menschen zu distanzieren.