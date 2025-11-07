Earthshot-Preis: Prinz Williams Reaktion auf Frage zu Familienskandalen spricht Bände
Prinz William würdigte im Rahmen seiner Brasilien-Reise die Pioniere im Klimaschutz, die mit dem von ihm ins Leben gerufenen Umweltpreis, dem Earthshot Prize, ausgezeichnet wurden. Ihnen sei es zu verdanken, dass er seinen Kindern eine bessere Zukunft versprechen kann, erklärte der britische Thronfolger.
Im Gespräch mit CNN-Journalistin Christiane Amanpour betonte William im Rahmen der Preisverleihung in Rio de Janeirowie, wie wichtig es sei, Kindern zu sagen, dass "gute Zeiten kommen werden."
Prinz William lehnte es ab, über Andrew zu sprechen
Die aktuellen Probleme innerhalb der Königsfamilie öffentlich zu erörtern, lehnte der dreifache Vater jedoch diplomatisch ab.
Zu den Streitigkeiten mit seinem Onkel Andrew und dem Herzog und der Herzogin von Sussex wollte sich William nicht äußern - allerdings tätigte König Charles III. ältester Sohn eine Aussage, welche darauf hindeutet, dass er den Wunsch hegt, sich von bestimmten Menschen zu distanzieren.
Amanpour befragte William zu seinen jüngsten Äußerungen über seine Pläne für seine Zeit auf dem Thron, womit sie sich auf das jüngste Interview des Briten mit Eugene Levy in der Reise-Dokuserie "The Reluctant Traveler" auf Apple TV bezog. Sie wollte wissen, ob William seine Aussagen näher erläutern könne, "angesichts der vielen Veränderungen in Ihrer Familie in letzter Zeit."
"Möchte mich mit Menschen umgeben, die Gutes bewirken wollen"
Von der offensichtlichen Anspielung auf die Entscheidung, Andrew all seine Titel und die Royal Lodge zu entziehen, ließ sich William nicht aus der Ruhe zu bringen. Er fuhr ohne zu Zögern fort, über den Earthshot Prize zu sprechen und lobte stattdessen die "brillanten Menschen in diesem Raum", die er als "Helden der Tat" bezeichnete.
"Veränderung entsteht durch ihre Unterstützung, nicht durch mein eigenes Handeln", sagte William, fügte aber hinzu: "Ich möchte mich mit Menschen umgeben, die etwas verändern und Gutes in der Welt bewirken wollen."
Adels-Experten lobten Williams Entscheidung, die Entwicklungen innerhalb der Royal Family nicht direkt zu kommentieren.
"Anders als Harry trägt William die Familienangelegenheiten nicht öffentlich aus", zitiert die Daily Mail einen königlichen Beobachter.
