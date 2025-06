Prinz William: Dieser Sager könnte Anspielung auf Zerwürfnis mit Harry sein

Bei einem Besuch der Militärbasis Wattisham Flying Station in Suffolk am Mittwoch könnte der britische Prinz William sich eine kleine Anspielung auf das Zerwürfnis mit seinem jüngeren Bruder Harry erlaubt haben, schreibt das US-People-Magazin

Der Zeitung Daily Mail zufolge habe sich William im Gespräch mit einer Gruppe Soldaten nach dem "Tempo", in dem das Leben gerade ablaufe, erkundigt. Einer der Männer reagierte offenbar zwiespältig. William habe der Daily Mail zufolge geantwortet: "Geht es der Familie gut? Sehen Sie sie oft genug? Manche von ihnen wollen Sie vielleicht nicht so oft sehen." Er schloss mit: "It's a mixed bag sometimes" - also etwa: "wie das Leben so spielt". Ob er dabei an Harry gedacht hat, ließ William offen.