Prinz Harrys Team gibt Statement zu Zukunft von Prinz Archie ab

"Ich kann Ihnen sagen, dass Harry die Kinder hier in Großbritannien ausbilden möchte", habe Harrys Vertrauter angeblich erzählt. "Harry hat das Gefühl, dass seinen Kindern das weitreichende Familiennetzwerk entgeht, das seine Nichte und seine Neffen genießen."

Bei seinem England-Besuch soll sich Prinz Harry einem guten Freund anvertraut haben, den Wunsch zu hegen, seine beiden Kinder in Großbritannien und nicht der USA zur Schule zu schicken , hatte Adels-Experte Richard Eden vor wenigen Tagen behauptet.

Es kamen Gerüchte auf, wonach der Herzog von Sussex seinen Sohn Prinz Archie bereits an seiner ehemaligen britischen Schule, dem Eton College, angemeldet haben soll. Hier ging Harry einst selbst zur Schule. Sowohl er als auch sein Bruder Prinz William waren in den 1990er Jahren Eton-Schüler.

Ein alter Schulfreund enthüllte gegenüber The Royalist, dass Harry einst zwar "gemischte Gefühle" gegenüber der Schuleinrichtung hatte, inzwischen aber gelernt habe, "das Gute [an Eton] zu schätzen."

Offizielles Statement

Doch plant der Herzog von Sussex, Archie tatsächlich in seine Fußstapfen treten zu lassen?

Sein Team dementiert das Gerücht. In der über den Mirror veröffentlichten Erklärung heißt es: "Ich kann bestätigen, dass Prinz Harry Archie nicht für Eton angemeldet hat und der Herzog nicht vorhat, seinen Sohn nach Eton zu schicken."