Freund über Harrys unerwarteten Sinneswandel, der Meghan nicht gefallen dürfte

Der Adelsexperte Richard Eden hat gute Kontakte zu Royal-Insidern und plaudert in seiner Kolumne in der britischen Boulevardzeitung Daily Mail oft über die Mitglieder der Königsfamilie aus dem Nähkästchen. Nun will er von einem guten Freund von Prinz Harry erfahren haben, dass der Herzog von Sussex einen Wunsch hegen soll, der seiner Frau Meghan möglicherweise missfallen könnte.

Freund: Harry will, dass Kinder in England zur Schule gehen

Eden behauptet, Harry würde sich wünschen, seinen Sohn Archie und seine Tochter Lilibet in Großbritannien zur Schule schicken. Er beruft sich auf einen Freund des Prinzen, der bei dessen Besuch in England vergangene Woche mit Harry gesprochen haben soll. "Ich kann Ihnen sagen, dass Harry die Kinder hier in Großbritannien ausbilden möchte", habe dieser Eden angeblich erzählt. "Harry hat das Gefühl, dass seinen Kindern das weitreichende Familiennetzwerk entgeht, das seine Nichte und seine Neffen genießen."

Demnach würde König Charles' jüngerer Sohn wollen, "dass seine Kinder die bestmögliche Ausbildung erhalten. Er hat seinen engsten Freundeskreis aus seiner Schulzeit in Ludgrove und Eton behalten. Das wünscht er sich auch für seine eigenen Kinder".