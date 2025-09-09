Harry ist in England – und (fast) niemand will ihn sehen

Aktuell befindet sich Prinz Harry nach langer Zeit wieder in seiner Heimat England. Glaubt man den zahlreichen internationalen Berichterstattungen, scheinen alle Augen auf den abtrünnigen Royal zu liegen. Das mag in Sachen Presse vielleicht auch stimmen. Doch was das britische Volk betrifft, scheint Harry kein Stein mehr im Brett zu haben. Dementsprechend gering ist auch das Interesse an seinem derzeitigen Besuch.

Nur rund 100 Menschen begrüßten Harry Heute, am 9. September, stattete der 40-Jährige dem Community Recording Studio (CRS) in Nottingham, ein Jugendzentrum, einen Besuch ab. Für gewöhnlich löst die Ankündigung, ein Mitglied der britischen Familie ließe sich blicken, eine Masse an Schaulustigen aus, die dem oder der Royal endlich einmal persönlich begegnen, ihm oder ihr die Hand schütteln und vielleicht sogar ein paar Worte wechseln möchten. Man denke an all die öffentlichen Auftritte von William und Kate, die regelmäßig für einen gewaltigen Menschenauflauf sorgen.

Doch wie die Daily Mail berichtet, war das Interesse am heutigen Besuch von Harry äußerst gering. Nur rund 100 Menschen, darunter eine Gruppe kleiner Kinder, sollen auf Harry gewartet haben, um den Herzog von Sussex zu begrüßen. Aufgrund eines U-Bahn-Streiks kam Harry auch noch mit 45-minütiger Verspätung an.

2017 sah die Situation noch anders aus, erinnert die Daily Mail seine Leser: Als Harry und Meghan im Dezember 2017 in Nottingham waren, wurden sie von mehreren hunderten Fans und Schaulistigen umlagert, die mitunter begeistert die Namen des prominenten Paares grölten. Sollte Harry aufgrund der moderaten Begrüßung enttäuscht gewesen sein, ließ er es sich nicht anmerken. Auf den Fotos winkt er lächelnd und gut gelaunt der (kleinen) Menge zu.

