Royals

Prinz Harry zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen

Während seiner zweitägigen Visite will Harry unter anderem das Landminen-Räumprojekt Halo Trust besuchen
23.04.2026, 10:09

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Prinz Harry gestikuliert in einem Gespräch.

Der britische Prinz Harry ist zu einem Überraschungsbesuch in die Ukraine gereist. Harry sei am Donnerstagmorgen "zu einem unangekündigten Besuch" in der Hauptstadt Kiew eingetroffen, erklärte die ukrainische Regierungsbehörde zur Bekämpfung von Desinformation. Ein von der ukrainischen Bahn veröffentlichtes Video zeigt, wie der britische Prinz bei seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof aus einem Zug steigt.

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"Menschen daran erinnern, wogegen die Ukraine kämpft"

Er wolle "die Menschen bei uns und im Rest der Welt daran erinnern, wogegen die Ukraine kämpft", zitierte der britische Sender ITV den jüngsten Sohn von König Charles III. Während seiner zweitägigen Visite werde Harry unter anderem das Landminen-Räumprojekt Halo Trust besuchen, das bereits von seiner Mutter, Prinzessin Diana, unterstützt wurde.

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Harry ist schon mehrmals in die Ukraine gereist, um seine Unterstützung für Kiew anlässlich des seit über vier Jahren andauernden russischen Angriffskriegs zu bekunden und verletzte Soldaten zu unterstützen. Prinz Harry diente selbst lange in der britischen Armee. 2014 gründete er die Invictus Games, eine Sportveranstaltung für verletzte Soldaten und Veteranen.

Prinz Harry
Agenturen, kurier.at, kat  | 

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