Prinz Harry zu Überraschungsbesuch in Kiew eingetroffen

Der britische Prinz Harry ist zu einem Überraschungsbesuch in die Ukraine gereist. Harry sei am Donnerstagmorgen "zu einem unangekündigten Besuch" in der Hauptstadt Kiew eingetroffen, erklärte die ukrainische Regierungsbehörde zur Bekämpfung von Desinformation. Ein von der ukrainischen Bahn veröffentlichtes Video zeigt, wie der britische Prinz bei seiner Ankunft am Kiewer Bahnhof aus einem Zug steigt.

"Menschen daran erinnern, wogegen die Ukraine kämpft" Er wolle "die Menschen bei uns und im Rest der Welt daran erinnern, wogegen die Ukraine kämpft", zitierte der britische Sender ITV den jüngsten Sohn von König Charles III. Während seiner zweitägigen Visite werde Harry unter anderem das Landminen-Räumprojekt Halo Trust besuchen, das bereits von seiner Mutter, Prinzessin Diana, unterstützt wurde.