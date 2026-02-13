Prinz Harry kämpft in Rede an Familien mit Tränen

Schon seit längerem machen Prinz Harry und Ehefrau Meghan auf die Gefahren von Social Media für Kinder und Jugendliche aufmerksam und gründeten 2024 sogar das "Parents' Network" für Eltern. Auch sie selbst achten penibel darauf, dass ihr eigener Nachwuchs – Archie (6) und Lilibet (4) – in Beiträgen auf Instagram und Facebook nicht zu erkennen ist. Nun hat sich der 41-Jährige inmitten eines richtunggebenden Prozesses mit Familien getroffen, die ihre Kinder durch die Auswirkungen sozialer Medien verloren haben, und ihnen für ihren Einsatz gegen große Technologieunternehmen gedankt. Bei einer Veranstaltung am 11. Februar, die nach der Gerichtsverhandlung stattfand, sprach der britische Royal über die Herausforderungen, denen die Angehörigen gegenüberstehen, und zeigte großes Mitgefühl für ihre Situation. Harry kämpfte sogar mit den Tränen.

Harry: "Ich war selbst schon in ähnlichen Situationen" Bei dem Prozess steht die Klage einer jungen Frau im Fokus, die die Technologieunternehmen Meta und Google ins Visier nimmt. Sie wirft den Konzernen vor, ihre Plattformen gezielt so gestaltet zu haben, dass sie Kinder und Jugendliche abhängig machen und somit negative Auswirkungen auf deren mentale Gesundheit fördern. Dies habe nach ihrer Ansicht sowohl psychische Schäden bei Minderjährigen verursacht als auch in einigen Fällen zu Todesfällen geführt. Im Rahmen des Prozesses sollen auch hochrangige Vertreter der Unternehmen aussagen. Dazu gehören Meta-CEO Mark Zuckerberg und YouTube-Chef Neal Mohan. Harry fand bei der Veranstaltung für die trauernden Familien, die sich der Klage anschlossen, tröstende, dankbare und empathische Worte. Er erklärte in seiner Ansprache: "Wir haben immer wieder gesagt, dass dies eine David-gegen-Goliath-Situation ist." Er zog Parallelen zu eigenen Erfahrungen und sprach sichtlich bewegt und mit Tränen kämpfend über die emotionale Belastung, die solche Gerichtsverfahren mit sich bringen können. "Ich war selbst schon in ähnlichen Situationen – wenn auch ganz anders – aber wenn man im Gericht sitzt und dieses überwältigende Gefühl hat, weil man nicht fassen kann, was die Gegenseite sagt, wie sie das verteidigen, was sie verteidigen, und die Lügen, die sie verbreiten, das Leben entwerten, das Leben Ihrer Kinder entwerten – falls das bei Ihnen Gefühle auslöst, ist das völlig normal", so Harry tröstend. Der Herzog von Sussex spielt dabei auf den Gerichtsprozess gegen die britischen Boulevardpresse wegen angeblich illegaler Recherchemethoden und Verletzung der Privatsphäre an.