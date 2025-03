Prinz Edwards für Royals untypische Angewohnheit "zeigt, wie normal er ist"

Diese für Royals untypische Angewohnheit zeige, "wie normal er ist", titelt das britische Boulevard-Newsportal Express.co.uk. So soll Edward bereits öfters in der Londoner U-Bahn gesichtet worden sein - im Mai 2022 etwa in der Jubilee Line. Edward habe sich damals mit einem Mann unterhalten. Ein Palastsprecher gab Express.co.uk. zufolge an, dass es "nicht ungewöhnlich" sei, Edward in den Öffis anzutreffen.