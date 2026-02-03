Seltenheit: Erstmals äußert sich ein ranghoher Royal zu Andrews Epstein-Skandal

Wenn es darum ging, Skandale, die das Königshaus betreffen, stillzuschweigen, war die verstorbene Queen Elizabeth II. ein stoisches Vorbild - ihr Motto lautete bekanntlich "Never complain, never explain" - also "niemals beschweren, niemals erklären". Und auch sonst kommt es kaum vor, dass sich Mitglieder der königlichen Familie zu potenziell rufschädigenden Negativ-Schlagzeilen äußern.

Prinz William brach einmal mit dieser Tradition, als er nach Prinz Harrys und Herzogin Meghans brisantem Interview mit Talkmasterin Oprah Winfrey öffentlich erklärte: "Wir sind keine rassistische Familie."

Prinz Edward kommentiert Epstein-Skandal

Zum Skandal rund um Andrew Mountbatten-Windsor und Sarah Ferguson und deren Verbindung zu Jeffrey Epstein, der seit Monaten wieder die Klatschspalten dominiert, hat sich aber selbst der progressive Thronfolger bisher nicht geäußert. Dafür brach nun ein anderes, ranghohes Mitglied der Königsfamilie mit der Schweige-Tradition am britischen Hof: Prinz Edward ist der erste britische Royal, der den Epstein-Skandal um Andrew und seine Ex-Frau offiziell kommentiert hat.