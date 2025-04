Palastinsider: Wann William und Harry das letzte Mal miteinander gesprochen haben

Die beiden leben mittlerweile mit ihren Kindern Prinz Archie (5) und Prinzessin Lilibet (3) in den USA. Als ein Grund für den Rückzug gelten der Umgang der Boulevardmedien mit Meghan und Drohungen. Harry betonte, dass es seiner Meinung nach für seine Frau in Großbritannien nicht sicher sei.

Mit seinem Bruder Prinz William soll sich Harry seit Ewigkeiten nicht mehr ausgetauscht haben. Auch als die 2024 an der Beerdigung eines angeheirateten Onkels in England teilnahmen, sollen sie nicht miteinander gesprochen haben.

Der Verfassungsrechtler von der Royal Holloway University of London verwies auch darauf, dass Harry und Meghan wiederholt scharfe Vorwürfe gegen verschiedene Mitglieder der Royal Family erhoben haben. Mit Harrys Vater Charles, seiner Stiefmutter Queen Camilla , Bruder und Thronfolger Prinz William und dessen Ehefrau Kate waren die prominentesten Royals von der Kritik besonders betroffen.

Bei den seltenen Gelegenheiten, wenn die Brüder zufällig im selben Raum sind, schenken sie sich keinen Blick, wie Augenzeugen berichten. Die Hoffnungen ruhen damit auf dem 76-jährigen König Charles : Es sei in seinem Interesse, dass seine Söhne zu seinen Lebzeiten wieder zueinanderfinden, sagte der Royals-Experte Craig Prescott kürzlich im Gespräch mit der Deutschen Presse-Agentur.

Kein Kontakt seit Queen-Begräbnis

Das britische Boulevard-Newsportal Express.co.uk zufolge berichtet nun unter Berufung auf einen namentlich nicht genanntem Palastinsider, dass Harry mit William "Frieden schließen" will. Demnach haben die beiden zweieinhalb Jahren nicht mehr miteinander gesprochen. "Harry ist wirklich sehr daran interessiert, eine Form von Beziehung zu aufzubauen und sogar den Dialog wieder aufzunehmen. Sie haben keine ausführlichen Gespräche oder Diskussionen mehr geführt, seit sie nach dem Tod der Königin etwas Zeit miteinander verbracht haben", so die Express-Quelle.

Queen Elizabeth II. war 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren verstorbenen. An dem Trauergottesdienst in der Westminster Abbey in London nahmen damals rund 2.000 Gäste, darunter Dutzende Staats- und Regierungschefs wie der damalige US-Präsident Joe Biden und Bundespräsident Alexander Van der Bellen, teil.