Palastbutler verrät: Seltene Gelegenheit für die Queen, private Familienzeit zu verbringen
Mit ihrem Pflichtbewusstsein war Queen Elizabeth II. ein Symbol der Beständigkeit in wechselhaften Zeiten. Ihrem Volk zu dienen und Schaden vom Königshaus abzuwenden, kam für sie immer an erster Stelle. Ein Vollzeitjob im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Zeit für Privates blieb da nicht.
Picknick-Fan Elizabeth
Dem früheren Palastbutler Grant Harrold zufolge hat Elizabeth gern Picknicks veranstaltet, was den Vorteil hatte, dass sie dabei ungestört ihrer Familie nah sein konnte. "Picknicks waren für die verstorbene Königin eine große Sache", zitiert das Magazin Marie Claire Harrold. "Sie liebte ihre Picknicks, und man kann sich vorstellen, dass es diese in verschiedenen Varianten gab."
Ob einfach oder aufwändig, sei egal gewesen. Sie mochte es "mit Picknickkorb und Decke" genauso wie die "eleganteren Picknicks, bei denen alle irgendwohin fahren und es Tische und Stühle gibt", so Harrold. Hin und wieder habe er bei den Vorbereitungen geholfen. "Normalerweise" machten sie das aber selbst. "Die Köche bereiteten das gesamte Essen zu, die Butler luden alles in die Fahrzeuge, und schon ging es los", erzählt Harrold.
Sollte einmal ein größeres Essen anstehen, hätten Angestellte "hin und helfen beim Eindecken der Tische" geholfen. "Aber wir servierten das Essen nicht. Es wurde einfach alles hingestellt, und sie bedienten sich selbst." Harrold: "Es war kein Personal da, also war es eine großartige Gelegenheit für sie, private Zeit als Familie zu verbringen."
König Charles: Einsame Kindheit
König Charles beschwerte sich einmal bitterlich darüber, dass er von seiner Mutter nie wirkliche Zuneigung erfahren und eine "elende Kindheit" erlebt habe. Nur zweimal am Tag sei er als Kind zu seiner Mutter vorgelassen worden, verabschieden musste er sich mit einem Diener. Doch nicht nur Charles hätte sich mehr Liebe gewünscht, auch den Briten war ihre Monarchin oft zu steif. "Mehr Gefühl" hätte sich das Volk beispielsweise von seiner Regentin erwartet, als diese 1997 äußerlich ungerührt den Tod ihrer Ex-Schwiegertochter Prinzessin Diana hinnahm.
Die Queen starb im September 2022 im Alter von 96 Jahren auf ihrem Landsitz Schloss Balmoral in den schottischen Highlands.
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