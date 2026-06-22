Palastbutler verrät: Seltene Gelegenheit für die Queen, private Familienzeit zu verbringen

Mit ihrem Pflichtbewusstsein war Queen Elizabeth II. ein Symbol der Beständigkeit in wechselhaften Zeiten. Ihrem Volk zu dienen und Schaden vom Königshaus abzuwenden, kam für sie immer an erster Stelle. Ein Vollzeitjob im wahrsten Sinne des Wortes. Viel Zeit für Privates blieb da nicht. Picknick-Fan Elizabeth Dem früheren Palastbutler Grant Harrold zufolge hat Elizabeth gern Picknicks veranstaltet, was den Vorteil hatte, dass sie dabei ungestört ihrer Familie nah sein konnte. "Picknicks waren für die verstorbene Königin eine große Sache", zitiert das Magazin Marie Claire Harrold. "Sie liebte ihre Picknicks, und man kann sich vorstellen, dass es diese in verschiedenen Varianten gab."

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Keystone/Hulton Archive/Getty Images Queen Elizabeth II. mit Prinz Philip, Charles, Anne und Andrew (1960)

Ob einfach oder aufwändig, sei egal gewesen. Sie mochte es "mit Picknickkorb und Decke" genauso wie die "eleganteren Picknicks, bei denen alle irgendwohin fahren und es Tische und Stühle gibt", so Harrold. Hin und wieder habe er bei den Vorbereitungen geholfen. "Normalerweise" machten sie das aber selbst. "Die Köche bereiteten das gesamte Essen zu, die Butler luden alles in die Fahrzeuge, und schon ging es los", erzählt Harrold. Sollte einmal ein größeres Essen anstehen, hätten Angestellte "hin und helfen beim Eindecken der Tische" geholfen. "Aber wir servierten das Essen nicht. Es wurde einfach alles hingestellt, und sie bedienten sich selbst." Harrold: "Es war kein Personal da, also war es eine großartige Gelegenheit für sie, private Zeit als Familie zu verbringen."