Norwegischer König Harald auf Staatsbesuch-Fotos sitzend zu sehen
Nach einem Krankenhausaufenthalt auf Teneriffa nimmt der norwegische König Harald V. wieder offizielle Aufgaben wahr. Zurück in Norwegen hatte der 89-Jährige zunächst unter anderem mehrere Botschafter zu Audienzen empfangen. Am Dienstag begrüßte er seinen belgischen Amtskollegen König Philippe und dessen Frau Mathilde in Oslo.
Harald war im Februar während eines Urlaubs mit Königin Sonja auf der Kanareninsel an einem Infekt erkrankt. Auf den jüngsten Fotos ist er sitzend oder mit Gehhilfen zu sehen.
Der König hat immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen und musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen. Abzudanken kam für ihn trotzdem bisher nicht infrage.
Mette-Marit ist zurück
Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hatte auch Kronprinzessin Mette-Marit zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.
Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten.
Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.
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