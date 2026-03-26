Royals

Norwegischer König Harald auf Staatsbesuch-Fotos sitzend zu sehen

Der König hat immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen und musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen.
26.03.2026, 16:19

Hören Sie sich diesen Artikel an

Um diesen Artikel hören zu können, brauchen Sie ein KURIER Abo.

Merkliste

Hier können Sie interessante Artikel speichern, um sie später zu lesen und wiederzufinden.

Königin Sonja und König Harald V. mit König Philippe und Königin Mathilde. Alle sind elegant gekleidet. Harald sitzt, die anderen Personen stehen.

Nach einem Krankenhausaufenthalt auf Teneriffa nimmt der norwegische König Harald V. wieder offizielle Aufgaben wahr. Zurück in Norwegen hatte der 89-Jährige zunächst unter anderem mehrere Botschafter zu Audienzen empfangen. Am Dienstag begrüßte er seinen belgischen Amtskollegen König Philippe und dessen Frau Mathilde in Oslo.

Harald war im Februar während eines Urlaubs mit Königin Sonja auf der Kanareninsel an einem Infekt erkrankt. Auf den jüngsten Fotos ist er sitzend oder mit Gehhilfen zu sehen.

König Philippe und König Harald in schwarzen Smokings gehen nebeneinander, Harald benutzt zwei Gehhilfen.

König Philippe und König Harald

Der König hat immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen und musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen. Abzudanken kam für ihn trotzdem bisher nicht infrage.

Mette-Marit ist zurück

Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hatte auch Kronprinzessin Mette-Marit zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.

Prinzessin Kates langjährige Wegbegleiterin Natasha Archer wagt Neustart

Wegen ihrer Freundschaft zu dem 2019 gestorbenen Sexualverbrecher Jeffrey Epstein steht die Kronprinzessin in ihrer Heimat heftig in der Kritik. Außerdem musste sich ihr Sohn Marius aus einer früheren Beziehung gerade erst wegen Vergewaltigungsvorwürfen vor Gericht verantworten. 

Auch Mette-Marits Gesundheitszustand hatte sich zuletzt nach Angaben des Hofs verschlechtert. Die Kronprinzessin leidet an der unheilbaren Krankheit Lungenfibrose und benötigt perspektivisch eine neue Lunge.

Mette-Marit von Norwegen
Agenturen, kurier.at, kat  | 

Kommentare