Norwegischer König Harald auf Staatsbesuch-Fotos sitzend zu sehen

Nach einem Krankenhausaufenthalt auf Teneriffa nimmt der norwegische König Harald V. wieder offizielle Aufgaben wahr. Zurück in Norwegen hatte der 89-Jährige zunächst unter anderem mehrere Botschafter zu Audienzen empfangen. Am Dienstag begrüßte er seinen belgischen Amtskollegen König Philippe und dessen Frau Mathilde in Oslo. Harald war im Februar während eines Urlaubs mit Königin Sonja auf der Kanareninsel an einem Infekt erkrankt. Auf den jüngsten Fotos ist er sitzend oder mit Gehhilfen zu sehen.

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/Belga/BENOIT DOPPAGNE König Philippe und König Harald

Der König hat immer wieder mit Krankheiten zu kämpfen und musste sich in den vergangenen Jahren mehreren Operationen unterziehen. Abzudanken kam für ihn trotzdem bisher nicht infrage. Mette-Marit ist zurück Nach mehreren Skandalen und gesundheitlichen Problemen hatte auch Kronprinzessin Mette-Marit zum ersten Mal seit langem einen Auftrag für das Königshaus wahrgenommen. Gemeinsam mit ihrem Mann Kronprinz Haakon nahm sie der Nachrichtenagentur NTB zufolge am Dienstag an einer Audienz anlässlich des Staatsbesuchs teil. Demnach war es ihr erster offizieller Auftrag seit Jänner.