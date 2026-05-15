Norwegische Prinzessin Astrid (94) bekommt Herzschrittmacher

Die norwegische Prinzessin Astrid (94) hat einen temporären Herzschrittmacher eingesetzt bekommen. Das teilte der norwegische Hof am Freitag mit. Demnach war sie aufgrund einer Herzinsuffizienz ins Osloer Universitätskrankenhaus Rikshospitalet eingeliefert worden. Prinzessin Astrid lasse ausrichten, dass sie sich dort in besten Händen befinde, hieß es in der Mitteilung.

Astrid ist die ältere Schwester des norwegischen Königs Harald V. (89). Auch ihm wurde vor einigen Jahren ein temporärer Herzschrittmacher eingesetzt, als er während einer Urlaubsreise in Malaysia an einer Infektion erkrankte. Nach seiner Rückkehr in die Heimat wurde ihm dann ein permanenter Herzschrittmacher eingesetzt.