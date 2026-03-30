Norwegens Prinzessin Astrid litt an Lungenentzündung

Die norwegische Prinzessin Astrid (94) ist Angaben des Palastes zufolge wegen einer Lungenentzündung behandelt worden. Die ältere Schwester von König Harald V. (89) befinde sich auf dem Weg der Besserung, teilte das Königshaus der Nachrichtenagentur NTB mit. Am Freitag war über einen Krankenhausaufenthalt der Prinzessin berichtet worden. Nach der Mitteilung von Samstag ist aber weiterhin unklar, ob Astrid stationär behandelt wird.