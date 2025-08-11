Neues Andrew-Buch: Prinzessinnen Beatrice und Eugenie "halten Abstand zu ihrem Vater"

Das erst am 14. August erscheinende Buch mit Titel "Entitled: The Rise and Fall of the House of York" trägt schon jetzt zum nächsten Aufschrei bei. Wie von der britischen Boulevardzeitung Daily Mail vorab veröffentlichten Ausschnitten zu entnehmen ist, zeichnet Autor Andrew Lownie darin ein obszönes und statusbezogenes Bild des Prinzen.

Der britische Prinz Andrew galt einst als "Lieblingssohn" der verstorbenen Queen Elizabeth . Im Rampenlicht steht er wegen seiner Verdienste im Zeichen der Krone längst nicht mehr. Stattdessen beschäftigen seine Skandale die Medien.

Die Daily Mail berichtete unter Berufung auf eine der Familie nahestehende Quelle, dass Andrews Töchter Prinzessin Beatrice und Prinzessin Eugenie wegen des Buchs "zutiefst beschämt" seien. "Sie halten Abstand zu ihrem Vater", so der namentlich nicht genannte Insider. "Inwieweit sich die Beziehung wieder verbessern kann, hängt davon ab, ob weitere Enthüllungen ans Licht kommen." Adelsexpertin Ingrid Seward glaubt, dass jetzt vor allem Beatrice leidet. "Sie stand ihrem Vater immer sehr nahe", sagte sie der Daily Mail. Aber: "Beide werden es sehr schwer haben – es ist eine schreckliche Zeit. Aber es überrascht mich nicht, dass sie sich nicht zu seiner Verteidigung geäußert haben. Wenn seine Töchter öffentlich ihre Solidarität bekunden würden, würde ihnen das in keiner Weise nützen."

Der britische Prinz Harry distanziert sich bereits von in dem Buch aufgestellten Behauptungen, wonach es in der Vergangenheit zu einer gewaltvollen Auseinandersetzung zwischen ihm und Prinz Andrew gekommen sei. Darin ist von einem "hitzigen Streit" wegen etwas, "das Andrew hinter Harrys Rücken gesagt hatte", die Rede, wie in dem von Daily Mail veröffentlichten Auszug zu lesen ist. Andrew habe eine blutige Nase davongetragen, wird darin etwa behauptet. Außerdem sei Harrys Ehefrau Meghan Opfer von Beleidigungen durch Andrew geworden.

"Nichts davon ist wahr"

Ein Sprecher von Harry erklärte daraufhin kürzlich gegenüber dem US-People-Magazin: "Ich kann bestätigen, dass nichts davon wahr ist. Prinz Harry und Prinz Andrew hatten weder eine körperliche Auseinandersetzung, noch hat Prinz Andrew jemals diese Kommentare über die Herzogin von Sussex gegenüber Prinz Harry gemacht." Harrys Bruder Prinz William soll Autor Lownie zufolge indes daran arbeiten, Andrew aus seinem Anwesen in Windsor, der sogenannten Royal Lodge, zu vertreiben. Auch er verstehe sich mit Andrew nicht.