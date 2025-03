"Nervenaufreibend": Die größte Herausforderung für Kate als Royal

Selbst bei ihrem ersten Auftritt mit den sogenannten "Fab Four" (Kate, William, Meghan, Harry) wirkte die Princess of Wales laut Fitzwilliams noch "etwas unbehaglich".

Inzwischen spreche sie "in der Öffentlichkeit mit Überzeugung und Souveränität" - auch wenn Kate im letzten Jahr aufgrund ihrer Krebsdiagnose vorübergehend eine längere Pause vom Rampenlicht einlegte.

"Die Belastungen durch ihre Erkrankung, unter der sie zuletzt so gelitten hat, führen dazu, dass sie nur langsam auf einen normalen Terminkalender hinarbeitet", betont Fitzwilliams, der sich von Kates Fertigkeiten in Summe jedoch beeindruckt zeigt: "Es ist keine leichte Aufgabe, sich an die Anforderungen an diese mit größtem Druck verbundene Rolle zu gewöhnen: jene der zukünftigen Königin von England."