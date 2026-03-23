"Nerv getroffen": Adelsfotograf über sein besonderes Bild von Prinzessin Kate

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Bald jährt sich der Todestag des britischen Prinzen Philip zum fünften Mal. Wegen der Corona-Pandemie hatte die Königsfamilie im kleinsten Kreis in Windsor Abschied genommen. Fotograf Chris Jackson steht hinter der Kamera, wenn Charles, Camilla, William oder Kate einen ihrer glanzvollen und medienwirksamen Auftritte haben - und begleitete sie auch auf Philips Trauerfeier.

Besonders eindringlich zeichnete ein Foto von Prinzessin Kate mit Gesichtsmaske damals die Atmosphäre nach. "Es war ein wichtiger Teil der historischen Aufzeichnung dieses Tages und dieses Augenblicks, und für viele Menschen schien es einen Nerv zu treffen", erzählte Chris Jackson dem britischen Hello!-Magazin über sein Bild. "Als Fotograf hält man Momente der Geschichte fest, die sich die Menschen in zehn Jahren – vielleicht sogar in hundert Jahren – ansehen werden, daher fühlt es sich wie eine große Verantwortung an. Aber gleichzeitig ist es genau das, was es so besonders macht."