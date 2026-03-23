"Nerv getroffen": Adelsfotograf über sein besonderes Bild von Prinzessin Kate
Besonders eindringlich zeichnete ein Foto von Prinzessin Kate mit Gesichtsmaske damals die Atmosphäre nach. "Es war ein wichtiger Teil der historischen Aufzeichnung dieses Tages und dieses Augenblicks, und für viele Menschen schien es einen Nerv zu treffen", erzählte Chris Jackson dem britischen Hello!-Magazin über sein Bild. "Als Fotograf hält man Momente der Geschichte fest, die sich die Menschen in zehn Jahren – vielleicht sogar in hundert Jahren – ansehen werden, daher fühlt es sich wie eine große Verantwortung an. Aber gleichzeitig ist es genau das, was es so besonders macht."
Jackson ist verantwortlich für zahlreiche offizielle Fotos der Royals - auch die Jubiläums-Porträts zum 20. Hochzeitstag von König Charles und Königin Camilla im vergangenen Jahr hat er gemacht. An Charles" Krönungstag im Jahr 2023 begleitete er das Paar bis auf den Balkon des Buckingham-Palasts, wo der neue Monarch und Camilla nach der Zeremonie die Menschenmenge grüßten. Ein Foto, auf dem das Königspaar von hinten zu sehen ist, hob er auf das Cover seines neuen Buches "Modern Majesty: The British Royal Family in a New Era".
Prinz Philip starb am 9. April 2021, kurz vor seinem 100. Geburtstag. Der Herzog von Edinburgh, so sein offizieller Titel, war ab 1947 mit der inzwischen ebenfalls verstorbenen Queen Elizabeth II. verheiratet. Seit deren Krönung 1953 war er Prinzgemahl und galt als wichtigste Stütze der Königin. Als fleißiger Royal ging er erst im Alter von 96 Jahren in den Ruhestand, sein letzter offizieller Auftritt war bei einer Militärparade der Royal Marines 2017 vor dem Buckingham-Palast. Ein Hintertürchen hatte sich "Pensionist Philip" jedoch immer offen gehalten - als gelegentlicher Begleiter der Queen bei Terminen.
Oftmals mit dabei: Fotograf Jackson, der auch auf der Taufe von Williams und Kates Tochter Charlotte knipste. Die Geburt der kleinen Prinzessin war 2015 ein internationales Medienereignis. Überall auf der Welt wurde die Geburt als Topnachricht verkündet. Über den Atlantik schickte das damalige US-Präsidentenpaar seine Gratulation: "Im Namen der amerikanischen Bevölkerung wünschen wir dem Herzog und der Herzogin sowie ihrem Sohn George viel Freude und Glück angesichts der Ankunft des neuesten Mitglieds ihrer Familie", schrieben Michelle und Barack Obama.
Charlotte Elizabeth Diana lautet der volle Name der heute Zehnjährigen. "Diana" soll an ihre Großmutter erinnern, die nach der Trennung von Prinz Charles bei einem Autounfall in Paris 1997 ums Leben kam - sie wurde damals von Paparazzi verfolgt. Am 5. Juli 2015, dem Tag von Charlottes Taufe, waren es vor allem Aufnahmen Prinz George, die besonders viele Menschen entzücken: Der kleine Prinz stand auf den Zehenspitzen, um einen Blick in den Kinderwagen zu erhaschen. Beobachtende meinten damals: Der große Bruder George hat Charlotte an diesem Tag die Schau gestohlen.
Fotograf Jackson sagte, mit dem ikonischen Schnappschuss nicht gerechnet zu haben. "Als ich mich auf dieses Ereignis vorbereitete, dachte ich, das Bild des Tages würde Prinzessin Charlotte in ihrem Kleid aus Honiton-Spitze sein", erzählte er im Gespräch mit dem Magazin Marie Claire. Die gab es auch. Besonders hervorgestochen sei aber eben jenes mit "Prinz George, der in den viktorianisch anmutenden Kinderwagen spähte, um einen Blick auf seine Schwester an ihrem Tauftag zu erhaschen". George trägt darauf ein rot-weißes Outfit, das einst Papa William gehörte und scheint gut gelaunt. Jackson: "Es war ein bezaubernder kleiner Moment."
Kommentare