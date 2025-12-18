Elegant, modern, aber trotzdem traditionsbewusst – und so gut wie nie liegt sie mit ihren Entscheidungen daneben: Prinzessin Kate wird weltweit für ihren Modestil gelobt und bewundert. Was die 43-Jährige trägt, wird kurz darauf zum Verkaufshit. Zahlreiche Frauen wollen nicht nur so sein wie die Prinzessin von Wales, sondern auch so aussehen wie sie. Man würde also glauben, dass Kate auch für den deutschen Star-Designer Guido Maria Kretschmer – seit 13 Jahren Moderator der VOX-Nachmittagssendung „Shopping Queen“ – die royale Fashion-Königin ist und das Zepter in der Hand hat, wenn es um Stilbewusstsein geht. Doch im Gespräch mit dem Portal Bunte.de verriet der 60-Jährige, dass er ein Bewunderer der Mode einer anderen berühmten Adeligen ist: nämlich von Königin Máxima der Niederlande. Für ihn ist die 54-Jährige die unangefochtene Fashion-Queen Europas.

„Ich bin großer Máxima-Fan“ Im Interview betont der Designer, welch großer Fan er von ihr ist: „Ich bin großer Máxima-Fan!“ Der Grund für seine Begeisterung? Die Königin habe eine beeindruckende Fähigkeit entwickelt, „älter zu werden – und modisch zu bleiben.“ Dabei betont Kretschmer, dass Máxima ihren Stil gefunden habe, der Eleganz mit einer entspannten Lässigkeit verbinde. Die Adelige sei eine Meisterin darin, durchdachte Akzente zu setzen, ohne überladen zu wirken, analysiert Kretschmer. „Máxima zeigt uns, dass wir, egal in welchem Alter, Mut zu Farbe und Muster haben dürfen.“ Besonders angetan ist er von einem besonderen Detail: „Sie schreckt nicht vor Statement-Pieces zurück, trägt gerne Mäntel mit coolen Mustern und in guten Farben. Ich mag an ihr sehr gerne cleane Teile in Yves Klein Blau oder einem schönen, kräftigen Cognac.“

Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier/Philipp Hutter Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Piroschka Van De Wouw Copyright-Hinweis öffnen/schließen © VIA REUTERS/ROYAL HASHEMITE COURT (RHC) Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/HENRY NICHOLLS Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/HANS PUNZ Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Kurier / Philipp Hutter Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/DANIEL LEAL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/Sean Gallup / POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA/PATRICK VAN KATWIJK Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/YVES HERMAN Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © APA/AFP/ANP/ROBIN VAN LONKHUIJSEN Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/Toby Melville Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/PETER NICHOLLS Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS / Jerry Lampen Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/POOL Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/ANTARA FOTO Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/MARK BLINCH Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/TT NEWS AGENCY Copyright-Hinweis öffnen/schließen © REUTERS/AGENCJA GAZETA Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reuters/Str Copyright-Hinweis öffnen/schließen © Reuters/INA FASSBENDER Copyright-Hinweis öffnen/schließen © apa Copyright-Hinweis öffnen/schließen © apa Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA Copyright-Hinweis öffnen/schließen © EPA

Auch ihre Vorliebe für Strick hebt der Designer hervor: „Máxima trägt viel Strick. Sie kombiniert einen schicken Hosenanzug mit einem großen Strickschal oder einem Strickponcho und verleiht dem ganzen Look damit etwas sehr Cooles.“ Diese modische Raffinesse, so vermutet Kretschmer, habe Máxima wahrscheinlich aus ihrer argentinischen Heimat mitgebracht. Perfekte Proportionen und Selbstbewusstsein Ein weiterer Punkt, der für Kretschmer Máxima so besonders macht, ist ihr Umgang mit ihrer Figur. Die 1,78 Meter große Königin wisse genau, wie sie ihre Größe und Präsenz positiv einsetzen könne. „Ich finde es sehr schön, dass Máxima nicht gegen ihre Figur arbeitet. Sie ist eine sehr große Frau und weiß ganz genau, wie sie Trends für sich nutzen kann“, so der Designer. Ihre Outfits seien durchdacht: „Ihre Röcke schwingen, die Mäntel sind cool geschnitten, sie trägt gerade Hosen, großen Schmuck, der aber nicht überladen wirkt.“ Zu verdanken habe Máxima ihr modisches Top-Aussehen vor allem Designer Edouard Vermeulen, von dem auch Kretschmer ein Fan ist. Vermeulens Modehaus „Natan Couture“ stattet die Königin regelmäßig aus. „Er schafft es, sie groß und auffällig zu kleiden, ohne dass Máxima dabei verkleidet wirkt“, ist Kretschmer überzeugt.