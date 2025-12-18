Absage: Miss Austria Wahl 2026 findet nicht statt

Vor einigen Wochen schien bei der Mission Austria noch alles normal zu sein. Da fand das Casting für die Wahl zu Miss und Mister Austria im Auhof Center in Wien statt. Die große Wahl sollte dann am 12. Jänner stattfinden. Doch wie die Kronenzeitung zuerst berichtete, wird daraus jetzt nichts - die Wahl wurde vorerst abgesagt. Der Grund dafür seien wirtschaftliche Rahmenbedingungen "insbesondere im Hinblick auf Sponsoring und langfristige Partnerschaften".

"Diese Entscheidung tut mir persönlich sehr weh. Wir hatten außergewöhnlich starke Kandidatinnen – so engagiert, mutig und vielseitig wie selten zuvor. Genau deshalb konnten und wollten wir keinen Kompromiss eingehen. Eine Miss & Mr Austria-Wahl muss den Frauen und Männern gerecht werden, die sich dieser Herausforderung stellen. Dafür braucht es Qualität, Respekt und Stabilität – und die lassen sich aktuell wirtschaftlich nicht in dem Maß sicherstellen, wie wir es uns, der Marke und den Kandidatinnen schuldig wären", so Missenmacherin Kerstin Rigger in einer Presseaussendung. Die Wahl dürfe auch "kein Kompromiss sein. Unsere Kandidatinnen investieren Zeit, Herzblut und Mut. Sie verdienen eine Bühne, die Wertschätzung, Professionalität und echte Chancen bietet - und genau dafür stehen wir."