Mavie Hörbiger: "Als Kind wollte ich einen Engel sehen"

Da werden zum Beispiel auch die Sopranistinnen Julie Fuchs und Grammy-Preisträgerin Angel Blue , Tenor Bekhzod Davronov , Bariton Ludovic Tézier oder die Wiener Sängerknaben auftreten.

Von festlichen Orchesterklängen über traditionelle Weihnachtslieder und besinnliche Lesungen bis zu populären Christmas-Songs wird da alles geboten, was das weihnachtliche Herz begehrt.

Mit dem Galakonzert „Christmas in Vienna“ kommt man am 19. und 20. Dezember im großen Saal des Wiener Konzerthauses schon richtig in Weihnachtsstimmung.

Auch Schauspielerin Mavie Hörbiger (46) wird mit einer Lesung Teil des vorweihnachtlichen Spektakels sein. „Ich finde es eine zarte, schöne Geschichte und es kommen Engel vor. Ich wollte als Kind unbedingt mal einen Engel sehen!“, verrät sie dem KURIER.

Für sie gehört Weihnachten der Familie, wie sie erzählt. „Einmal im Jahr sehen sich alle und kommen zusammen.“ Hörbiger entstammt, wie allein schon ihr Nachname verrät, der berühmten Schauspieldynastie. Ihr Vater war der Schauspieler und Textdichter Thomas Hörbiger (gestorben 2011), ihr Großvater der Schauspieler Paul Hörbiger (gestorben 1981). Gerne erinnert sie sich an das Weihnachten ihrer Kindheit zurück. „Die große Vorfreude, die Lichter, natürlich auch die zahlreichen Geschenke und gutes Essen mit der ganzen Großfamilie.“

Ihr persönliches Resümee des Jahres 2025? „Es war ein sehr schönes Jahr für mich. Ich habe geheiratet (im Februar hat sie zu Paul Feigelfeld in Salzburg Ja gesagt, Anm.) und durfte Japan besuchen. Auf der anderen Seite bin ich in ständiger Sorge um die weltpolitische Lage.“

Sie würde sich für 2026 „Frieden und gleiche Bezahlung für Frauen“ wünschen. Beruflich freut sie sich schon sehr auf „Lysistrata“ von Aristophanes unter der Regie von Ebru Tartıcı Borchers und auch auf die Salzburger Uraufführung von Elfriede Jelineks „Unter Tieren“ unter der Regie von Nicolas Stemann.

„Christmas in Vienna“ wird am 23. Dezember um 22.35 Uhr auf ORF 2 gezeigt.