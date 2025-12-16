Ball der Wiener Wirtschaft enthüllt musikalischen Stargast

Schon Anastacia, Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti und Ronan Keating sind beim Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg aufgetreten. Für die Veranstaltung am 30. Jänner 2026 hat man sich jetzt aber einmal einen deutschsprachigen musikalischen Star-Act überlegt.

Der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser wird dort ordentlich einheizen und freut sich auch schon richtig auf seinen Auftritt.