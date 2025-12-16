Ball der Wiener Wirtschaft enthüllt musikalischen Stargast
Schon Anastacia, Umberto Tozzi, Eros Ramazzotti und Ronan Keating sind beim Ball der Wiener Wirtschaft in der Wiener Hofburg aufgetreten. Für die Veranstaltung am 30. Jänner 2026 hat man sich jetzt aber einmal einen deutschsprachigen musikalischen Star-Act überlegt.
Der deutsche Schlagersänger Roland Kaiser wird dort ordentlich einheizen und freut sich auch schon richtig auf seinen Auftritt.
"Die Wiener Ballkultur ist etwas ganz Besonderes – elegant, weltbekannt und voller Wiener Charme. Deshalb ist es mir eine große Freude und Ehre, beim Ball der Wiener Wirtschaft dabei zu sein und diesen besonderen Abend musikalisch mitzugestalten."
Die Wahl fiel auf Kaiser, da "seine Songs Generationen verbinden - genau wie unser Ball Wirtschaft, Kultur und Lebensfreude verbindet", begründete Wirtschaftskammer Wien-Präsident Walter Ruck die Entscheidung.
