Erfolg forderte Tribut: Lena Gercke "körperlich und emotional" am Limit

"Ich habe gemerkt, dass ich an meine Grenzen komme – körperlich und emotional", erzählte Gercke - auf ihren raketenartigen Aufstieg nach ihrem Sieg in Heidi Klum s Casting-Show im Jahr 2006 zurückblickend. "Ich mache meinen Job unglaublich gerne und liebe all die Dinge, die ich tue. Aber natürlich komme auch ich mal an einen Punkt, an dem es einfach zu viel gleichzeitig wird."

Im Gespräch mit der Zeitschrift Bunte zog Lena Gercke kurz vor dem Jahreswechsel eine ehrliche Bilanz über ihr vielbeschäftigtes Leben als Model, Unternehmerin und Mutter. Heute habe ihre Familie oberste Priorität, doch die ehemalige GNTM-Gewinnerin musste lernen, bewusst einen Gang zurückzuschalten.

Sie habe ihre Prioritäten "wieder klar definieren" müssen, erzählte Gercke, die seit 2019 mit Dustin Schöne liiert ist, mit dem sie inzwischen zwei gemeinsame Töchter großzieht.

"Als Mutter haben die Bedürfnisse der Kinder Priorität", so das Model weiter. "Und manche Situationen sind einfach unvorhersehbar. In solchen Momenten ist es wichtig, ehrlich zu sich selbst zu sein und bewusst einen Gang zurückzuschalten, um wieder voll und ganz präsent zu sein – für die eigene Familie, aber auch für sich selbst."

Im Rahmen einer zeitlich begrenzt abrufbaren Story auf Instagram teilte Lena Gercke ihren Followern außerdem mit: "Vor drei Monaten habe ich beschlossen, weniger zu reisen – für die Familie."

Ihr sei es "einfach zu viel", so das Model. Ihr Beruf hat zunehmend ihr Familienglück überschattet. "Ich konnte nicht mehr ohne schlechtes Gewissen das Haus verlassen", schilderte Gercke das schlechte Gewissen, das sie als berufstätige Mama empfand.