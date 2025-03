Mike Tindall kam betrunken heim: Zara Tindalls extreme "Rache"

"Fünf Männer mit Maschinengewehren kamen herein"

Mike, der mit einem Freund unterwegs gewesen war, habe am nächsten Morgen aber eine Trainingseinheit absolvieren müssen, schilderte er dem Mirror zufolge.

"Ich sollte in 45 Minuten dort sein. Mein Freund rief Zara an, die wiederum den Polizeiposten im Palast anrief. Sie fingen an zu kichern und sagten, sie hätten mich um 4 Uhr morgens auf Videokameras gesehen, wie ich mich zum Eingang durchkämpfte", so Tindall. Die beiden organisierten offenbar einen Scherz: "Als Nächstes kamen fünf Männer in voller Montur mit Maschinengewehren herein, die riefen: 'Steh auf, steh auf.' Ich dachte nur: Fuck. Und innerhalb von drei Minuten saß ich auf dem Rücksitz eines Taxis, während die Polizei mich wegwinkte."

Mike Tindall gilt als Spaßvogel um macht seinem Ruf immer wieder alle Ehre. Im Vorfeld seiner Hochzeit mit Zara habe er dem britischen Hello!-Magazin zufolge ausgeplaudert, dass Schwiegermutter Prinzessin Anne den Wunsch geäußert habe, er möge eine Nasenkorrektur vornehmen lassen. Der frühere Profisportler hatte sich demnach im Laufe seiner Sportkarriere mindestens acht Mal die Nase gebrochen. Er habe Annes Bitte damals aber höflich abgelehnt, da eine Operation seinen damaligen Trainingsplan beeinträchtigt hätte.